Vor dem 21. Spieltag ist Daniel Schmid beim Fußball-Bezirksligisten TSV Meckenbeuren entlassen worden. Seine Trainertätigkeit hatte Höhen und Tiefen. Während der TSV im ersten Saisondrittel fast schon sensationell sieben Spieltage die Tabellenspitze einnahm, ging es danach kontinuierlich bergab. Klaus Eichler sprach mit Schmid über die Hintergründe seiner Entlassung.

Wie haben sie von ihrer Entlassung erfahren? Und aus welchem Grund wurden sie beim TSV Meckenbeuren entlassen?

Am Freitag 13. April, fand um 18 Uhr eine Besprechung statt. Dabei teilten mir Abteilungsleiter Björn Fisch und Kevin Blaser mit, dass ich ab sofort nicht mehr Trainer beim TSV bin. Als Grund wurde mir genannt, dass die Mannschaft einen neuen Impuls brauche. Was die sportliche und menschliche Seite angeht, kann ich mir nichts vorwerfen. All das hat aber wohl keine Rolle gespielt. Kurz darauf bin ich gegangen. Das Training um 19 Uhr fand ohne mich statt.

Hat sie die Entlassung überrascht? Wie groß ist ihre Enttäuschung?

Ich bin schon enttäuscht, nach so kurzer Zeit gehen zu müssen. Wir haben einige Spiele verloren, haben viele Punkte liegen lassen, was dem Verletzungspech geschuldet war. Kai Zoyke, Nikolas Bochno und Julian Jehle, um nur einige zu nennen, waren lange Zeit außer Gefecht. In dieser Phase ging es bergab. Aus diesem Tief kamen wir nie so richtig raus. Dazu kam, das wir zwei-, dreimal unglücklich verloren haben. Da liefen Spieler auf, die nicht fit waren. Trotzdem blieb es im Umfeld einigermaßen ruhig, wenn’s auch im Hintergrund mal gebrodelt hat.

Der TSV Meckenbeuren hat eine kleine Talfahrt hingelegt, schwebt jedoch nicht in akuter Abstiegsgefahr. Sehen Sie das auch so?

Das habe ich auch nicht verstanden. Es hat sich abgezeichnet, dass die Mannschaft die Kurve bekommt, was sich mit dem 1:0-Sieg gegen den SV Baindt auch zeigte. Der Zeitpunkt meiner Entlassung war nicht gut gewählt. Die Planungen für die neue Saison waren eigentlich schon in vollem Gange. Ich habe Spielergespräche geführt. Wir hatten zum Teil gute Spieler am Tisch, die aber alle abgesprungen sind, denn Geld kann man beim TSV keines verdienen. Sollte der TSV den Klassenerhalt schaffen, wird es auch in der nächsten Saison schwierig. Neuverpflichtungen für die neue Saison gab es noch nicht.

Was war eigentlich die Vorgabe des Vereins zu Saisonbeginn?

Vorgabe war der Klassenerhalt. Da waren wir immer noch auf einem guten Weg. Wir sind sensationell gestartet, standen lange ganz oben. Da hatten wir aber noch alle Spieler an Bord. Trotz Niederlagen habe ich gespürt, dass die Mannschaft weiter an sich glaubt. Ein weiteres Kriterium war, die jungen Spieler, die nachrücken, zu integrieren. Das die auch Fehler machen, liegt auf der Hand. Jeder junge Spieler bekam bei mir seine Chance.

Wie zufrieden waren sie mit der Arbeit im Nachwuchsbereich des TSV Meckenbeuren?

Die A-Junioren des TSV werden immer noch von Klaus Gimple trainiert. Der ist aber aktuell Trainer beim Bezirksligisten SV Kressbronn. Das geht normalerweise gar nicht. Dadurch litt das Training der A-Junioren natürlich ganz massiv, da er vielleicht einmal in der Woche zum Training vorbeischaute. Das war natürlich keine gute Konstellation.

Was werden sie jetzt machen?

Ich bin weiter offen für alles hier im süddeutschen Raum, aber auch im Grenzgebiet. Gerne spiele ich auch Feuerlöscher, wenn es irgendwo brennt.