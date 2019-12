Zehn Kinder freuen sich über einen Gewinn.

Neun der zehn glücklichen Gewinner des Sparwochenquiz zum Weltspartag 2019 konnte die Jugendberaterin Meike Preuß am Dienstagnachmittag in der Geschäftsstelle Meckenbeuren der Raiffeisenbank Oberteuringen-Meckenbeuren zur Preisverleihung willkommen heißen. Insgesamt 53 Kinder hatten mit „Freya", so der im Quiz gesuchte Name des berühmten Wikingerschiffes, am Weltspartag die richtige Antwort abgegeben und an der Verlosung teilgenommen. So konnten sich Paula Barth, Fabian Kienle, Valentin Barth, Maja Sorg, Nora Strobel, Juliana Stoppel, Rosalie Rueß, Pepe Marschall, Julius Braunger und Julius Fuchs über einen tollen Gewinn und somit über ein zusätzliches "Nikolausgeschenk" freuen. Vor der Preisverleihung hatte Meike Preuß noch einmal auf das von der Raiffeisenbank Oberteuringen-Meckenbeuren angebotene „VR-Mein Konto" aufmerksam gemacht. Das „mitwachsende Jugendkonto" biete Kindern und Jugendlichen eine tolle Möglichkeit, den Umgang mit Geld zu erlernen, so die Jugendberaterin. Foto: Karl Gälle