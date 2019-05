Zehn Jugendliche feiern in der Pauluskirche ihre Konfirmation

Zehn Jugendliche aus der evangelischen Kirchengemeinde Meckenbeuren haben sich am vergangenen Sonntag, in der voll besetzten evangelischen Pauluskirche von Pfarrer Peter Steinle konfirmieren lassen. Mit diesem zweiten Festgottesdienst eine Woche nach dem ersten sind die beiden Konfirmationen für die insgesamt 20 Konfirmanden des aktuellen Jahrgangs abgeschlossen, wie die Kirchengemeinde mitteilt.

„Gott ist dein einziger Gott. An ihn sollst du glauben. Und basta“: Mit solchen selbst formulierten Statements brachten die zehn Konfirmanden ihren persönlichen Glauben zum Ausdruck. In seiner Predigt sagte Pfarrer Steinle: „Man kann in Westeuropa im 21. Jahrhundert auch ohne Gott leben – wahrscheinlich besser denn je. Aber: Man muss nicht!“ Denn ein stabiler Glaube, ein gesundes Gottvertrauen und eine lebendige Spiritualität seien auch heute noch das beste Fundament für ein stabiles Leben mit Tiefgang.

Die Kirchengemeinderätinnen Katrin Wilkinson und Conchita Bäumler überbrachten die Glückwünsche der Kirchengemeinde. Der Posaunenchor unter der Leitung von Volker Schnell, Matthias Ehrmann an der Orgel und ein Chor aus Eltern und Paten gestaltete den Festgottesdienst musikalisch.

Treffen für neuen Jahrgang

Der nächste Konfirmanden-Jahrgang startet am Mittwoch, 5. Juni mit einem Info-Nachmittag für Jugendliche und einem Info-Abend für deren Eltern.

Zur evangelischen Kirchengemeinde gehören rund 2200 Christen in allen Ortsteilen Meckenbeurens. Pfarrer Steinle betreut die Gemeinde seit 2016.