Zehn Jahre nach der Priesterweihe ist Andreas Gälle Meckenbeuren weiterhin verbunden

Vor zehn Jahren hat Andreas Gälle die Weihe zum Priester erhalten. Quasi „vorgefeiert“ wurde dies am Wochenende in Meckenbeuren, ist doch der 11. Juli der Weihetag. Für die Schwäbische Zeitung nutzte dies Roland Weiß, um mit Andreas Gälle dieses Jahrzehnt Revue passieren zu lassen und vorauszuschauen.

Herzlichen Glückwunsch, wie fühlt es sich an, auf zehn Jahre als Priester zu blicken?

Seit meiner Weihe zum Priester in Neuhausen auf den Fildern und der Primiz in Meckenbeuren im Juli 2009 hat sich viel verändert in unserer Gesellschaft, aber eben auch in unserer Kirche. Auf der einen Seite scheint diese vergangene Dekade eine große Zeitspanne mit vielen rasanten und unaufhaltsamen Veränderungen. Anderseits vergehen zehn Jahre sehr schnell, und so scheint manches in dieser Zeit erst gestern passiert zu sein, und wieder anderes bleibt erstaunlich konstant.

Welches waren die eindrücklichsten Begegnungen, welches die nachhaltigsten Entscheidungen in dieser Zeit?

Menschen zu begegnen, die unseren christlichen Glauben leben und teilen, ist immer beeindruckend und bewegend: Egal, ob dies bei einer Eucharistiefeier, einer Taufe, in der Ministrantenarbeit, im persönlichen Gespräch oder am Sterbebett ist.

Die nachhaltigste Entscheidung, nach der Priesterweihe selbst, war wohl meine Bewerbung für die Pfarrstelle der Gesamtkirchengemeinde St. Urban in Stuttgart. Seit dem Christkönigssonntag im November 2013 bin ich nun im Neckartal im Auftrag des Bischofs als Pfarrer tätig. Seitdem erlebe ich nochmal ein sehr großes Stück mehr an Verantwortung als in den sechs Jahren Ausbildungszeit zuvor.

Gab es Momente, in denen Sie ins Zweifel geraten sind, was Ihre Entscheidung angeht?

Als Christ, und natürlich auch als Priester, lebt man aus dem Glauben. Zum Glauben an Gott gehört aber immer auch der Zweifel von uns Menschen. Auch bei mir. Glaube und Zweifel sind wie ein Zwillingspaar. Aber ich habe meinen Schritt, Priester zu werden, im Grundsatz nie bereut. So versuche ich in meinem Leben und Dienst als Priester die Worte des Apostels Paulus mit Leben zu füllen: „Seid fröhlich in der Hoffnung, geduldig in der Bedrängnis, beharrlich im Gebet. Freut euch mit den Fröhlichen und weint mit den Weinenden!“ (Römerbrief 12,8ff)

Was gibt Ihnen Kraft für Ihren Weg?

Die Feier der Liturgie und die Begegnung mit Gott und Menschen, besonders auch in der weltweiten Gemeinschaft einer lebendigen Kirche, gibt mir Kraft. Vor einer Woche konnte ich eine kleine Gruppe aus Meckenbeuren nach Rom begleiten: Da haben wir gemeinsam etwas von diesem katholischen Glauben erfahren dürfen – zusammen mit tausenden Katholikinnen und Katholiken aus der ganzen Welt, die das Peter-und-Paul-Fest mit dem Papst und uns gefeiert haben. Glaube hat immer auch etwas mit Bewegung, Begegnung und Gemeinschaft zu tun.

Was ist der Schwerpunkt in Ihrem Alltag als Pfarrer? Was hat sich anders entwickelt, als Sie es sich vorgestellt haben?

Ein Schwerpunkt ist die Feier der Gottesdienste und die Begleitung Einzelner, ein anderer Schwerpunkt ist die Leitung der Gesamtkirchengemeinde St. Urban, zu der mehr als 10 000 Gläubige aus vier deutschsprachigen Kirchengemeinden, einer katholisch-chaldäischen Gemeinde mit Christen aus Syrien und dem Irak und einer katholisch-kroatischen Gemeinde gehören. Für rund 50 hauptberufliche Mitarbeiter/-innen in unterschiedlichen kirchlichen Einrichtungen bin ich ebenfalls verantwortlich. Es ist schon erstaunlich, wie viel Zeit Liegenschaften und Verwaltung beanspruchen.

Aber auch die Pfarreien fit für die Herausforderungen der Zukunft zu machen, nimmt einen großen Teil meiner alltäglichen Arbeit ein. Und jederzeit kann etwas Unerwartetes passieren, was dann immer Vorrang hat.

Spüren Sie, dass die kritischen Stimmen zunehmen, die sich in der katholischen Kirche immer weniger aufgehoben fühlen?

Zunächst muss ich leider immer öfter erfahren, dass der Glaube im Leben vieler getaufter Menschen eine immer geringere Rolle spielt. Auch die Bedeutung des Glaubens für die Gesellschaft nimmt insgesamt fortlaufend ab. Schwere Krisen und schmerzhafte Umbrüche in der Kirche beschleunigen diese Prozesse natürlich und sorgen dafür, dass sich immer weniger Menschen zur Kirche zählen wollen. Andererseits beeindrucken mich jene Menschen, die gerade jetzt ihre Kinder taufen lassen oder gar selbst in die Kirche (wieder-)eintreten.

Wie hat sich Ihr Verhältnis zur Heimatgemeinde entwickelt? Finden Sie genügend Zeit, das Geschehen hier zu verfolgen und Meckenbeuren und die Familie zu besuchen?

Mit dem Beginn des Studiums 2002 bin ich aus Meckenbeuren weggezogen. Seitdem sind aber glücklicherweise manche Kontakte geblieben: Zu meiner Familie, meinem Heimatpfarrer Josef Scherer und auch zu einigen Meckenbeurer Weggefährten und Freunden von damals. Durch Internet und soziale Netzwerke kann man ja auch gut die Verbindung zwischen Meckenbeuren und Stuttgart aufrecht erhalten. Und immer wieder kann ich ja auch persönlich hier in „Mecka“ sein, so wie letzten Sonntag beim Patrozinium der Kirchengemeinde St. Maria und dem Geburtstag meines Neffens am selben Tag oder hoffentlich dann wieder beim Weinfest im August.

Welche Wünsche und Aussichten prägen den Ausblick auf die nächsten fünf Jahre?

In den nächsten fünf Jahre werden sich die Kirchengemeinden in Württemberg sicher auch weiterhin verändern und wandeln. Aber es liegt ja in der Hand von allen Kirchenmitgliedern, diese Veränderungen aktiv und positiv mitzugestalten. Natürlich wäre es wunderbar, wenn sich auch in meiner Heimat bald wieder ein junger Mensch für einen Beruf in unserer Kirche entscheiden könnte. Mein ganz persönlicher Wunsch ist es, dass ich weiterhin leben kann, was Pater Alfred Delp einmal so formulierte: „Lasst uns dem Leben trauen, weil Gott es mit uns lebt.“ Vor zehn Jahren war dies auch mein Leitwort zur Priesterweihe und Primiz.