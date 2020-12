Zebrastreifen erleichtert bald das Queren

Die Gemeinde weist auf ihrer Homepage alle Fußgänger darauf hin, dass in Kürze der Gehweg auf Höhe der Tettnanger Straße Hausnummer 50 voll gesperrt wird – eine Maßnahme, die bis 22. Dezember andauern soll.

„Wir bitten Sie, den gegenüberliegenden Gehweg zu nutzen“, heißt es weiter in den „Baustellen-Infos“ der Gemeindeverwaltung. Als Querungshilfe soll dann ein Fußgängerüberweg dienen, der derzeit in Höhe der Einmündung der Tettnanger Straße in den Brandäckerweg errichtet wird.