Zahlreiche Jubilaren-Ehrungen und Verdienstnadeln

Einen breiten Raum nahm auf der Hauptversammlung des SV Kehlen die Ehrung von Mitgliederjubilaren sowie die Verleihung von Verdienstnadeln ein. SVK-Vorstand Ralf Müller würdigte die langjährigen Mitglieder sowie die engagierten ehrenamtlichen Mitarbeiter und dankte ihnen für ihre Treue zum Verein und für ihr Engagement.

Ehrungen: Nadel in Bronze für Claudia Podibrad, Wolfgang Barth, Manuela Herrmann, Reik Pennewitz, Dimitri Preijs, Dennis Petri sowie Marcel Scheuböck. Nadel in Silber für Silvia Maier und Carola Nussbaumer; Nadel in Gold für Silke Födisch, Christine Knüppel, Dorothee Wißmeyer sowie Jana Korte.

Ehrung für 40jährige Mitgliedschaft: Dieter Diemers, Martin Diemers, Karl Heitele, Martin Huhnholz; für 50jährige Mitgliedschaft: Rolf Mohne, Siegfried Morath, Rudi Ochel, Peter Osswald, Norbert Tschager sowie Gertrud Vogel.