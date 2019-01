Youngsters Dance Party – das ist Abfeiern ohne Alkohol und Nikotin

Ihr Zielpublikum bei der Youngsters Dance Party sprechen die Humpisnarren auch 2019 in spezieller Weise an – mit einem Werbefilm, der auf Facebook und Instagram abrufbar ist. Farbenfroh transportiert er die wichtigsten Fakten: In Brochenzells Humpishalle sollen am Freitag, 25. Januar, von 17 bis 22 Uhr die Zwölf- bis 16-Jährigen so richtig abfeiern können – ganz ohne Alkohol oder Nikotin. Die Humpisnarren der Narrenzunft Brochenzell sowie das Jugendcafé der Gemeinde laden ein und setzen wieder auf „Glow in the dark“ als Motto.

Die Bandbreite an Lichtern ist das eine, der Sound das andere, um der Hoffnung der Veranstalter gerecht zu werden: volle Halle, gute Stimmung, tolle Gäste. Einheizen wird erneut DJ Stefan von Bierkeller. Heimvorteil genießt der Fanfarenzug Brochenzell, der als Wikinger sicher einen bärenstarken Auftritt hinlegt. Freuen dürfen sich die Besucher aber auch auf das heimische Zunftballett. Zusammen mit Auftritten der Tanzgarde der Narrenzunft Waldteufel Kau sowie der „Fresh girls“ von der Narrenzunft Berg sorgt es an diesem Abend für beste Partystimmung.

Ungewöhnlich ist auch die Verpflegung – hat doch das Jugendreferat eine Zuckerwattemaschine am Start. Eingeladen zu der Veranstaltung, die die Fahrschule Paradiso sponsert, sind Jugendliche von zwölf bis 16 Jahren (bei drei Euro Eintritt).