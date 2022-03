„Wundersamer Weltraumzoo“ auf Besuch in der Bücherei

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Mit ihrem „wundersamen Weltraumzoo“ eröffnete die Autorin Meike Hass am 23. März die Lesungssaison in der Gemeindebücherei. 32 Viertklässler*innen und ihre Lehrerinnen kamen an diesem sonnigen Vormittag aus Kehlen in die Bücherei.

Wie spannend und interessant eine Autorenlesung auch ohne großen Technikeinsatz sein kann, stellte Meike Haas eindrücklich unter Beweis. Die fantastische Geschichte, in der sich alles um Nelly und ihre Liebe zu Tieren dreht, las die Autorin nicht nur spannend vor, sondern verstellte ihre Stimme wunderbar, um den Kindern den Weltraumzoo und seine Bewohner so nahe wie möglich zu bringen: Weltraum-Abenteuer, außerirdische Wundertiere mit unaussprechlichen Namen und Weltall-Schurken, die Nelly und ihrem Freund Julius eine Falle stellen wollen, waren an diesem abwechslungsreichen Vormittag ebenso Thema, wie das Leben der Autorin selbst. „Wie lange schreibst du an einem Buch?“ und „Wie viele Bücher hast du schon geschrieben?“ wollten die Kinder von Meike Haas wissen und sie beantwortete alle Fragen geduldig.

Zum Schluss nahmen die Lehrerinnen die beiden Bände des „Wundersamen Weltraumzoos“ gleich mit in die Schule zum Weiterlesen.