„Wort’s ab!“ auf der Lesebühne

Die Creme de la Creme der deutschsprachigen Poetry Slam Szene gab sich am vergangenen Wochenende unter dem Motto „Wort’s ab!“ die Ehre in Meckenbeuren. Zu Gast bei Kultur am Gleis 1 waren Pauline Füg (Fürth), Philipp Stroh (Offenburg) und Daniel Wagner (Heidelberg) – allesamt Ausnahmekünstler. Und das spürte das Publikum von der ersten Minute an, wie die Veranstalter in ihrem Nachbericht schreiben. Das Konzept der Lesebühne: alle auftretenden Künstler haben vor und nach der Pause zwei Slots und zwischendrin wird in Sofatalk-Atmosphäre geplaudert und mit dem Publikum interagiert.

In „Sie sagen brot“ setzt sich Pauline Füg mit der Rolle der Frau in der Gesellschaft und dem Zwang, in einem bestimmten Alter eine bestimmte Anzahl an Kindern bekommen zu müssen, auseinander.

Außerdem las Füg, die auch Psychologin ist, aus ihrem neu erschienen Lyrikband „nach der Illusion“ ein Gedicht vor, das sich mit der Wahrnehmung von Wirklichkeit wie bei psychischen Erkrankungen beschäftigt.

Zum Schluss nahm sie das Publikum mit auf einen literarischen Roadtrip bei „Zauberspruch für Verwundete“ und trat spontan mit ihrem Teamtextpartner Tobias Heyel als das Duo „Großraumdichten“ mit einer Hommage an Buzz Aldrin auf.

Philipp Stroh beschäftigte sich mit Pflanzen – und dabei ging es ihm laut Mitteilung um die Entscheidung, erwachsen zu werden und sich für die eigene Wohnung Zimmerpflanzen anzuschaffen. Mit der Pflege sei es allerdings nicht so einfach. Zitat: „Wenn sie ihre Blätter schlaff hängen lassen, dann weiß ich, dass ich sie entweder zu viel oder zu wenig gegossen habe. Cool. Danke für nichts.“ Sein nächster Text hieß Sam: Der Brief eines kleinen Jungen an den Weihnachtsmann wird zur Tradition – auch als Teenager und schließlich erwachsener Familienvater schreibt sich Samuel alias Sam seinen Frust von der Seele, bis der „Weihnachtsmann“ sogar antwortet.

Oder der „Prozess“: Was, wenn man auch für die kleinen Sünden des Alltags vor Gericht käme?, fragte er. Richterin Barbara Hold verhört den etwas faulen Max Mustermann und ruft als Zeugen dessen inneren Schweinehund Günter auf. Sein letzter Text handelte von seinem Opa und das positive Denken: Ein Aufruf, die Dinge positiv zu betrachten, inklusive zweifelhafter Ratschläge eines Großvaters. „Diese Woche lang ich bei wunderschönem Wetter im Liegestuhl. Zwar beim Zahnarzt, aber immerhin!“

Der dritte im Bunde war Daniel Wagner, mehrfacher Baden-Württembergischer Meister im Poetry Slam und zudem Rekordhalter in punkto meiste Finalteilnahmen bei den Deutschsprachigen Poetry Slam Meisterschaften.Wie die Veranstalter schreiben, vertrat er Karolin Schaum, die eigentlich aufgetreten wäre, aber sich drei Tage zuvor an der Hand verletzt hat und damit nicht als Singer-Songwriterin performen konnte. Daniel Wagner, bekannt für manchmal verstörende, aber jederzeit inhaltlich durchdachte und auf den Punkt gebrachte Texte brachte das Publikum zum kollektiven Beben.

Durch den Abend moderierte Tobias Meinhold vom KultuReservoir Biberach. Das Publikum bedachte die auftretenden Akteure mit langanhaltendem Applaus und forderte am Schluss noch eine Zugabe. Gerade in diesen Zeiten sehnt sich die Menschen nach offenen Worten, Texten oder Gedichten, die zum Nachdenken anregen oder einfach nach Normalität, heißt es abschließend.