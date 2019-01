Wortklang feiert Jubiläum mit Konzertreihe

Seit nun mehr 15 Jahren präsentiert Wortklang seine Mischung aus Lyrik & Liedern in vielen ganz unterschiedlichen Programmen und Zusammenstellungen in Konzerten und Gottesdiensten im Bodenseeraum und auf mehreren Kirchentagen. Dieses Bühnenjubiläum feiern die Künstler nun in einer Konzertreihe mit ihren Lieblingsgedichten und Lieblingsliedern aus den vergangenen 15 Jahren.

Die Konzerte sind am Sonntag, 13. Januar, ab 17 Uhr im Gemeindehaus Kehlen, am Sonntag, 3. Februar, ab 18 Uhr in der evangelischen Kirche Manzell und am Sonntag, 17. März, ab 18.30 Uhr im Martin-Luther-Gemeindehaus in Tettnang.

Auf dem Programm steht Lyrik, unter anderem von den Wortklang-Dichtern Andreas Knapp, Rudolf Otto Wiemer sowie Lieder von den Liedermachern Wecker, Schöne und van Veen, aber natürlich auch die verschiedensten Gedichte und Lieder von Günter Weber und Andreas Glatz. Als „special guests“ bei diesem Jubiläumskonzert werden die vier Künstler Ralf Berner (Bass/Gitarre), Andreas Glatz (Gesang/Piano/Gitarre), Rainer Oswald (Sax/Didgeridoo) und Günter Weber (Sprache) von Bastian Elben (Gitarren) und Harald (Fuchsi) Fuchsloch (Drums) begleitet. Sie werden laut Pressemitteilung auf vielfältige, überraschende und eindrucksvolle Weise Gedichte und Texte mit Klängen, Melodien und Liedern verweben und dabei ein lyrisch-musikalisches Gewebe aus Wort und Klang entstehen lassen. So verspricht das Programm wieder heitere und nachdenkliche Momente. Der Eintritt ist frei.