Wortklang bringt Lyrik und Lieder nach Kehlen

Friedenswege beschreiten die vier Künstler von Wortklang in ihrem neuen Programm. Unter dem Titel „…und Friede den Menschen…“ sind sie am Sonntag, 22. Januar, um 17 Uhr in Kehlens Gemeindehaus zu Gast. Mit Liedern und Gedichten richtet das vierköpfige Ensemble den Blick auf diese weihnachtliche Friedensverheißung, gerade in diesen krisengeplagten Tagen. Musik und Lyrik verschiedener Dichter und Liedermacher zeigen laut Vorschau Wege des Friedens auf, die wie einem Labyrinth tief ins Innere führen und wieder hinaus in die Welt ihre Entfaltung und Wirkung finden.

Die vier Künstler Ralf Berner (Bass/Gitarre), Andreas Glatz (Gesang/Piano), Rainer Oswald (Sax, Didg) und Günter Weber (Sprache) werden dem Pressetext zufolge auf vielfältige, überraschende und eindrucksvolle Weise Gedichte und Texte mit Klängen, Melodien und Liedern verweben und dabei ein lyrisch-musikalisches Gewebe aus Wort und Klang entstehen lassen. Was sie zum wiederholten Mal in Kehlen tun und worauf sich nicht nur die Kehlener freuen.