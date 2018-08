Wolfgang Karchers Tod reißt große Lücken

Große Betroffenheit hat wohl bei allen, die ihn kannten, der Tod von Wolfgang Karcher ausgelöst. Am 5. August verstarb er völlig unerwartet auf der Heimfahrt von einem Oldtimertreffen. Der Tod des 67-Jährigen ist zuvorderst für seine Familie ein schmerzlicher Verlust. Aber auch für so manche ehrenamtliche Aktion in Meckenbeuren und in der Region tut sich eine Lücke auf, bei der angesichts der Kürze der Zeit noch längst nicht klar ist, ob und wie sie sich schließen lässt.

Und so kommt zu der Trauer um Wolfgang Karcher auch der Gedanke hinzu: Wie kann es ohne ihn weitergehen? In berührender Weise bringt dies das Team des Fahrrad-Reparaturtreffs in einem Nachruf zum Ausdruck.

„Wir trauern um unseren Chef und Meister Wolfgang Karcher und vermissen ihn sehr. Wolfgang war über Jahre die treibende Kraft im Reparaturtreff und immer gut für neue Ideen, die im Team besprochen und dann umgesetzt wurden. Aktuelles Beispiel ist das Elektro-Dreirad, das den Bewohnern der Lebensräume für Jung und Alt zur Verfügung gestellt wurde, um deren Mobilität zu fördern.

Wolfgang verkörperte die absolute technische Kompetenz im Reparaturtreff mit dem Anspruch, dass kein Fahrrad unsere Werkstatt verließ, das nicht in verkehrssicherem Zustand war.

Da wir nicht wissen, ob wir ohne Wolfgang diesem Anspruch gerecht werden können, werden wir uns beim nächsten Termin Gedanken machen, ob und wie wir den Reparaturtreff weiter führen können. Wir haben deshalb an diesem Tag geschlossen und bitten um ihr Verständnis.“

September: Beliebter Treff pausiert

Auf SZ-Nachfrage bestätigt Hubert Vogt, dass der turnusmäßige Öffnungstag im September (stets der erste Mittwoch im Monat von 14 bis 16 Uhr im Untergeschoss der Lebensräume für Jung und Alt) entfallen wird. Ob an diesem Tag oder einem anderen: Der Kreis der Helfer wird sich zusammensetzen und überlegen, ob und wie es mit dem Reparaturtreff für Fahrräder weitergehen kann.

Mit ihm hat sich ein beliebter Treffpunkt für jedermann entwickelt, den Wolfgang Karcher auch immer wieder mit besonderen Angeboten anreicherte – so als er im Mai 2017 bei einem Workshop rund ums Fahrrad bei den „jüngeren Semestern“ großes Interesse erfuhr oder als er im Mai 2018 zusammen mit dem ADFC zur Codierungsaktion einlud, die mit einem Radlerfrühstück einherging. An Ideen mangelte es Wolfgang Karcher nie – und gerade die umweltschonenden Formen der Fortbewegung hatten es ihm dabei angetan.

Ihm, dem Oldtimerfreund, dessen Name mit dem MG Drivers Club oder dem Engländer Stammtisch Bodensee eng verbunden ist. In der Chronik des letzeren heißt es: Im Jahr 2003 „wurde von Wolfgang Karcher mit einigen British Car Freunden aus dem Bodenseekreis der Engländer Stammtisch Bodensee gegründet“ – eine Interessengemeinschaft für sportliche englische Fahrzeuge (vor allem aus den 70er Jahren), die es heute ebenso noch gibt wie den MG Drivers Club.

„Kinderaugen strahlen dank Oldtimern“ – diese SZ-Überschrift aus dem Jahr 2012 fasste über lange Zeit hinweg zusammen, was Wolfgang Karcher und seine Mitstreiter vom MG Drivers Club mit der „Wunschtour“ auf die Beine stellten.

Begonnen hatte alles 2006, als sich Old- und Youngtimer-Freunde erstmals für kranke und benachteiligte Kinder und Jugendliche engagierten – und bei Wolfgang Karcher auf offene Ohren stießen. Im zweijährigen Rhythmus sollte die Wunschtour insgesamt sieben Auflagen erleben, deren immensen organisatorischen Aufwand Karcher zu stemmen wusste.

In kleinerer Form war sie erst Ende Juni über die Bühne gegangen – als Sternfahrt ins Feriencamp der Tschernobyl-Kinder in Vorarlberg. Die Anreise nach Maien bei Schwarzenberg erfolgte dabei für eine Gruppe vom Schloss in Brochenzell aus. Vor Ort in Maien wurden die Kinder dann zu einstündigen Rundfahrten eingeladen.

Und auch hier wird sich die Frage stellen, ob und wie es mit der Wunschtour weitergehen kann – ob sich jemand findet, der sich ähnlich einzubringen bereit ist, wie es Wolfgang Karcher war.

Als bescheidener Mensch hatte er stets von „wir“ gesprochen, wenn er die Urheberschaft der Aktionen umschrieb. Zeigen muss sich nun, was es mit diesem „wir“ auf sich hat.