Ein Wohnwagen im Wert von rund 44000 Euro ist in der Nacht zum Montag in der Brochenzeller Straße entwendet worden. Das berichtet die Polizei per Kurznachrichtendienst Twitter.

Bei dem Wohnwagen handelt es sich um einen Fendt Caravan 560, mit dem Kennzeichen FN-L 2014. Hinweise an die Polizei unter Tel. 07542/9432-0.