Wohnhaus besticht durch grundsolide Bauweise

Von außen betrachtet, fügt sich die neue Anschlussunterbringung in der Zollernstraße in Brochenzell nahtlos und harmonisch ins Dorfbild ein. Doch wie mag dieses dreigeschossige Wohnhaus wohl von innen aussehen?

Das wollten auch mehr als 80 Bürger wissen. Sie alle nutzen den von der Gemeinde angebotenen Besichtigungstermin und kamen am Dienstagabend in die Zollernstraße 4. Hier wurden sie von Bürgermeisterin Elisabeth Kugel, Ortsbaumeister Axel Beutner und Julia Frey, Integrationsbeauftragte der Gemeinde Meckenbeuren, bereits erwartet. Doch nicht nur von ihnen. Auch Familie Al Ali, die vor drei Tagen als erste die neue Unterkunft bezogen hatte, freute sich über die zahlreichen Besucher.

„Herzlich Willkommen“ hieß Familie Al Ali die Besucher auf einem selbst gemalten Bild, das zwei Töchter von Ahmad Al Ali lächelnd entgegenstreckten. Auch Bürgermei-sterin Kugel begrüßte die Bürger und freute sich, dass so viele „ihr Interesse für dieses Haus zeigen“, dessen Errichtung zu den Pflichtaufgaben der Gemeinde gehöre. Schließlich hätte man in Sachen Anschlussunterbringung noch einigen Nachholbedarf. Bis Ende 2018 ist die Gemeinde Meckenbeuren verpflichtet 105 Plätze in der Anschlussunterbringung zur Verfügung zu stellen. Mit der neuen Unterkunft in der Zollernstraße werden etwa 42 Plätze geschaffen. Keinerlei Luxus, sondern eine Ausstattung auf unterem Standard zeichnen die drei Dreizimmer- und drei Vierzimmerwohnungen aus. „Dafür ist das Haus vom Keller bis zum Dach grundsolide gemauert, es wird lange Bestand haben. Die Gemeinde Meckenbeuren wird an dem Haus noch sehr lange Freude haben“, versicherte Ortsbaumeister Beutner, der die Baukosten auf bislang 1,2 Millionen Euro bezifferte. Wenn möglich, sollen alle 21 Zimmer mit jeweils zwei Personen belegt werden. Nach der neunköpfigen Familie Al Ali soll als nächstes eine siebenköpfige Familie einziehen. Mindestens drei, wahrscheinlich sogar vier Familien sollen hier ein Zuhause finden. Die beiden anderen Wohnungen sollen, laut Julia Frey, Wohngemeinschaften für Männer oder Frauen werden. Für die Zuteilung ist das Landratsamt zuständig.

„Familien sind mir lieber als alleinstehende Männer,“ gibt eine Anwohnerin zu bedenken. Doch sie wolle sich „einfach mal überraschen lassen“ und sieht dem Ganzen positiv entgegen. Überhaupt ist die Grundstimmung durchaus positiv an diesem Abend. Daran hat auch die Familie Al Ali Anteil. Vor zwei Jahren aus Syrien geflohen, zunächst in der Sporthalle Meckenbeuren untergebracht, danach in die Anschlussunterbringung am Bahnhof umgezogen, symbolisieren sie mittlerweile gelungene Integration. Vater Ahmad Al Ali macht eine Ausbildung zum Industriemechaniker, spricht perfekt deutsch und seine Kinder gehen auf Meckenbeurer Schulen. „Wir sind hier ganz herzlich von den Nachbarn aufgenommen worden. Wir sind zufrieden. Hier ist unsere Zukunft“, bedankte sich der siebenfache Familienvater.