Wochenmarkt lockt mit Fairem Frühstück

Vor zehn Jahren haben sich der Katholischen Frauenbund mit Gabi Ilg, der Arbeitskreis „Fair und Regional“ der Gemeinde mit Christine Ehmann, die Evangelische Kirchengemeinde mit Moni Reitz-Hehl und Beate Rosemeier und die Albrecht-Dürer-Schule mit Rektorin Sybille Handschuh zusammengetan, um sich stark zu machen, für die Landwirte der Region und die Kleinbauern auf der ganzen Welt. Sie informieren, unterstützen, zeigen Werte auf und bringen unermüdlich ehrenamtlichen Einsatz.

Und wer sich am Mittwochvormittag auf dem Wochenmarkt dafür interessierte, für den gab es von den Damen noch leckere Schmankerl obendrauf. Frisch Gebackenes vom Meckenbeurer Bäcker, mit „Sultans Freude“ etwa. Dem leckeren Dip mit getrockneten Mangos von den Philippinen, Sesam aus Peru und exotischen Gewürzen aus ganz Asien. „Einfach lecker“ war da der einstimmige Tenor der Schleckermäuler und dazu gab es den Meckenbeurer Fairtrade Kaffee, der das ganze Jahr über angeboten wird, von März bis Oktober am eigenen Stand und von Oktober bis März beim Obst- und Gemüsehändler aus Oberteuringen Gerhard Knörle nebenan.

Er heißt die Damen gerne an seinem Stand willkommen und schätzt ihren „starken Einsatz im Ehrenamt sehr und den guten Kaffee“, den sie bei fast jedem Wind und Wetter hier anbieten. Viele Stammgäste haben sie schon gewonnen, wie die Seniorengruppe, die sich jeden Mittwoch hier einfindet. Bis zu 400 Kilogramm haben die Frauen im Laufe eines Jahres schon verkauft und sind mit Recht stolz darauf.

Mit Christine Ehmann, hatte vor zehn Jahren Tanja Sommer-Mangold die Fäden in die Hand genommen und mit den Gruppen den Marktstand auf dem Wochenmarkt eröffnet. Mit vielen Aktionen haben sie seither die Bürger informiert und dafür sensibilisiert, „wie wichtig es ist, faire Preise zu bezahlen, für die Produkte, die oftmals unter sehr schweren Bedingungen erzeugt werden, in Lateinamerika, Afrika oder Asien“. Vorträge und Projekte haben sie organisiert und durchgeführt, über faire Siegel, faire Kleidung oder das Schicksal von Frauen, die oft noch sehr benachteiligt werden. Sie unterstützen mit ihren Erlösen Projekte, wie die Amano-Schulen in Uganda, das Kindern Unterricht, Schulessen und -kleidung ermöglicht. Auch eine Augenoperation für ein blindes Mädchen in Peru konnten sie schon möglich machen.

Die achte Kommune in Baden-Württemberg war Meckenbeuren, und wurde 2011 mit der Urkunde und dem Gütesiegel „Fairtrade-Town“ ausgezeichnet. Als wichtiger Beitrag wurde dies vom verleihenden Verein „TransFair“ gewertet, der „durch faire Handelsbeziehungen den benachteiligten Produzentengruppen im Süden zu einem verbesserten Einkommen verhilft“. So war es damals zu hören und Bürgermeister Schmid stellte fest, dass damit keineswegs ein Endpunkt erreicht sei. Die Damen vom Fair-Trade-Stand haben dies in die Tat umgesetzt, bis heute, auch dann, wenn es mal „Grotten hagelte“. Da aber Meckenbeuren gar keine Stadt ist, will Tanja Sommer-Mangold das richtig stellen und hat den Antrag eingereicht zur Rezertifizierung zur „Fair-Trade-Gemeinde Meckenbeuren“.