„Wir sind Missionarinnen für immer“

„Ich liebe das Schwabenland, aber ich freue mich auch, wieder nach Chile zurückzukehren. Es ist mein Zuhause, und ich weiß, dorthin hat mich der Herr berufen“ – so sieht Schwester Bonefacie Hotz dem Ende ihres mehrwöchigen Heimaturlaubes entgegen.

In einem Gespräch mit dem Vorsitzenden des St. Maria Missionsausschusses, Karl Stark, erzählte die Meckenbeurerin über ihr Leben und ihre Arbeit in Chile. Geboren wurde Schwester Bonefacie 1939 als Hildegard Hotz in Meckenbeuren. Sie wuchs in unmittelbarer Nachbarschaft zur Pfarrkirche St. Maria auf und ging auch in der Schussengemeinde zur Schule. Vater Paul Hotz hatte bereits mit 16 Jahren den Mesnerdienst übernommen und führte diesen bis 1956 aus. Geprägt durch das Vorbild ihrer Eltern hatte Schwester Bonefacie sehr früh ihre Berufung verspürt und sich bewusst für die Kongregation der Steyler Missionsschwestern entschieden. „Es war die Mission, die mich angezogen hat“, findet Schwester Bonefacie ihren damaligen Entschluss auch heute als den einzig richtigen.

Seit über Jahren in Chile

1957 in das Kloster Oberdischingen nahe Ulm eingetreten, ging die Reise bereits 1961 nach Argentinien und 15 Monate später nach Chile. Seit über 50 Jahren wirkt die Meckenbeurerin in dem südamerikanischen Land segensreich. „Die Liebe Gottes, seine heilende Nähe sichtbar und spürbar zu machen“ war und ist, wie die sympathische Ordensfrau betont, ihre persönliche Maxime wie auch die der Ordensgemeinschaft. Ihre Arbeitsfelder waren im sozialen Bereich ebenso angesiedelt wie in der Vermittlung christlicher Werte in der schulischen Erziehung.

Auch auf diözesaner Ebene war Schwester Bonefacie als Provinzialrätin tätig, wie auch in der Kommunionvorbereitung und seelsorgerischen Ausbildung der Laien. Beim Kampf für bessere Lebensbedingungen und der Behebung von Umweltschäden durch den Goldabbau durften die Menschen in den chilenischen Bergregionen tatkräftige Hilfe von ihren Schwestern und der Kirche entgegennehmen. Bei allem weiß Schwester Bonefacie die Unterstützung aus ihrer Heimat „als gute Hilfe, aber auch als Zeichen der Verbundenheit über das Materielle hinaus“ dankbar zu schätzen.

Seit vielen Jahren stellt die Kirchengemeinde St. Maria einen Teil des Erlöses aus den Kirchweihfesten den aus Meckenbeuren stammenden Missionaren und Ordensleuten zur Verfügung. Herzhaft lachen kann Schwester Bonefacie, als sie von Karl Stark nach dem „Ruhestand als Missionarin“ gefragt wird. „So lange man es kann, tut man was man kann“, so ihre klare Antwort. „Es gibt Möglichkeiten genug. Manchmal bekommt es nun eben ein anderes Gesicht, aber wir sind Missionarinnen für immer“. Mit dieser Einstellung wird Schwester Bonefacie, auch wenn der Abschied von ihren Geschwistern und den Bekannten in Meckenbeuren nicht ganz leicht fällt, Ende August wieder nach Chile zurückfliegen.