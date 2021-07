„Wir sind alle Pilger“

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Für das Fest des Kirchenpatrons Jakobus hatte sich das Familiengottesdienstteam das Thema Pilgern für den Familiengottesdienst ausgewählt, zumal viele Menschen zum Grab des Apostels pilgern und einige Pilger in Brochenzell halt machen.

Mirjam Niedermeier erklärte, viele Menschen seien auch deshalb unterwegs, weil sie sich selbst und dadurch auch Gott finden und neu entdecken wollen. Die Pilger würden außer ihrem Rucksack auch die großen Fragen ihres Lebens mitnehmen, anstehende Entscheidungen, Ängste und Zweifel – aber auch ihre Hoffnungen und Sehnsüchte.

Die Kinder spielten dann die Geschichte des Abrahams, der nach einer Erscheinung in einem Traum mit seiner Frau, seinen Mägden und Knechten und seinen Tieren aufgebrochen war, um in ein neues Land zu ziehen – Kanaan, ein Land mit sanften Hügeln und grünen Tälern. Mit Vertrauen auf Gott siedelte sich Abraham dort an.

In der Predigt wurde dann herausgestellt, dass damals Abraham nur das Nötigste mitnehmen konnte und sich auf die Zusage Gott verlassen musste. Auch wir seien eingeladen, Gott Vertrauen zu schenken, um dann den eigenen Lebensweg mit Gottes Hilfe zu gehen. Dazu bräuchte es keine Koffer, denn der eigentliche Koffer sei gefüllt mit Gottvertrauen.

Gegen Ende des Gottesdienstes erhielt jeder Teilnehmer eine Muschel, die an den Kirchenpatron Jakobus erinnern soll.

Musikalisch wurde die Messe von einer Teilbesetzung der Schola begleitet. Die Gottesdienstbesucher spendeten anschließend für den gelungenen Gottesdienst einen großen Applaus.

Coronabedingt war anschließend keine Feier im Gemeindehaus möglich. Stattdessen spielte die Musikkapelle im Freien einige Musikstücke, die bei den Kirchenbesuchern auf großen Anklang stießen. Der gewählte Vorsitzende des Kirchengemeinderates Norbert Hensel dankte der Musikkapelle mit der Hoffnung, dass im September das Gemeindefest stattfinden könne.

