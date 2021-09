Wir haben die Macht und sind berufen Mitmenschen zu sein

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

„Fürchtet Euch nicht“ so steht es 366 Male geschrieben im Alten und Neuen Testament. So hat es Gemeindereferentin Martina Andric aufgezählt und am Sonntag in St. Verena in Kehlen Mut gemacht. Mut gemacht, um Ängste zu besiegen, wie einst die Heilige Verena, die Schlangen von der Insel in der Aare vertrieben und Kranke geheilt hat. „Wer soll das glauben? Märchen oder Lüge?“.

Nicht Schlangen, sondern Ängste waren es, die Verena von den Menschen nahm und Heilung möglich machte, erklärte sie das Sinnbild. „Ängste, die lähmen, einengen, uns kaputtmachen“. „Schlussendlich geht es um die Liebe, um das Bewusstsein, dass Gott die Menschen liebt und für sie da ist, sie nichts zu fürchten haben“. Aber es brauche Menschen, die sie sichtbar machen. Schwierig sei dies in dieser Zeit, „wo alles messbar und belegbar sein muss“. „Sei Du ein Christ“, rief sie alle auf, „wir haben die Macht dazu und sind berufen, Mitmenschen zu sein und die Gebote des Herrn zu achten!“. Auch Verena nahm sie in die Pflicht: „Bitte für uns alle“. Mit einer Gruppe aus Kommunionkindern stellte sie die Heilige Verena vor, im Festgottesdienst von Pfarrer Josef Scherer. Dieser richtete dankbar und freudig den Blick auf die helfenden Hände vor Ort und nutze den Festgottesdienst am Sonntag, der vom Doppelquartett der Musikkapelle aus Kehlen mit Chorälen feierlich begleitet wurde zu Ehrungen.

Zum Dank: An Willi Rudhart, der von 1991 bis 2015 im Kirchengemeinderat war, sich seit 2001 als Hausmeister um die Kirche kümmert, mit seiner Frau Renate so viele weitere Aufgaben darüber hinaus übernimmt und einfach allzeit weiß, wo was gebraucht wird, bei Festen, Gottesdiensten und zu jeder Jahreszeit. An Pfarrer Manfred Fliege, der seit 45 Jahren Priester ist und seit 10 Jahren in Kehlen als Pfarrpensionär wertvolle Dienste leistet. An Gabriele Zehrer, die seit 1996 im Kirchengemeinderat ist und seit 2001 die Gewählte Vorsitzende. Sie war die treibende Kraft beim Neubau des Kindergartens und des Gemeindehauses und ist die Ideengeberin in allen Situationen. „Liebe Gabi, bei Dir laufen alle Fäden zusammen“, dankte ihr Pfarrer Scherer und freute sich sehr, sie an seiner Seite zu wissen. „Man spürt wie wichtig Dir unsere Gemeinde ist“. Er erinnerte an die vielen Veranstaltung, an Oldie-Night, Bazar, die Gemeindefeste und die Fasnetsveranstaltungen, die Finanzen sicherten und die Menschen zusammenbrachten und -bringen.