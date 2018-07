Winterhalter zeichnet junge Sieger des Malwettbewerbs aus

Anlässlich der diesjährigen Leistungs- und Gewerbeschau hatte das Meckenbeurer Unternehmen Winterhalter einen Malwettbewerb zum Thema „Sommer am Bodensee“ ausgeschrieben, für den Kinder in drei Altersgruppen ihre Kunstwerke einreichen konnten. „Danke, dass ihr so tapfer und mit Begeisterung bei unserem Malwettbewerb mitgemacht habt“, sagten Geschäftsführer Ralph Winterhalter und Bettina Höhn, Assistentin der Geschäftsleitung, zu den Kindern, die zur Siegerehrung und Preisverleihung in den Winterhalter-Dachpavillon in der Tettnanger Straße gekommen waren.

Für jede Gruppe wurden die drei Besten von einer Jury ermittelt. „Mir allein war die Sache zu heikel, und so freue ich mich, dass unser Maximilian und unsere Annabelle zusammen mit meiner Frau und mir die Besten aussuchen konnten“, sagte Ralph Winterhalter und überreichte den gespannt wartenden Wettbewerbssiegern ihre Preise. Auch für die beiden kleinen Juroren Annabelle und Maximilian Winterhalter hatte Assistentin Bettina Höhn eine kleine Überraschung bereit.

„Es hat viel Spaß gemacht, und ich habe mich über den ersten Platz sehr gefreut. Ich wünsche mir, dass Winterhalter den Malwettbewerb in zwei Jahren wieder anbietet, ich könnte vom Alter her gerade noch einmal mitmachen“, sagte Sabine Roth, die in der Altersgruppe III (elf bis fünfzehn Jahre) siegte. In der Gruppe I (bis sechs Jahre) standen Luisa Steck, Eliza Schraff und Katja Laitenberger auf dem Siegertreppchen, während in der Gruppe II (sechs bis elf Jahre) Mira Heim, Lyra Linstedt und Romy Mayer-Rieger einen Preis überreicht bekamen. In der Gruppe III erhielten neben Sabine Roth auch Henry Baier und Miguel Müller einen Preis.