Winterhalter-Mitarbeiterkinder erleben zwei abwechslungsreiche Ferienwochen

Mit einer Pizzaparty ging am Freitag bei Winterhalter in Meckenbeuren das zweiwöchige Kinderferienprogramm zu Ende. Als gelernter Pizzabäcker verstand es Sebastiano Colatruglio bestens, die Kinder in die Kunst des Pizzabackens einzuführen und ihnen Appetit auf eine selbst zubereitete Wunschpizza zu machen.

„Mir hat es beim Ferienprogramm gut gefallen und ganz besonders heute, die Pizza schmeckt so lecker“, zeigte sich die neunjährige Laura begeistert. Als wiederum vollen Erfolg wertete auch Personalreferentin Eva Maria Karremann, die die Veranstaltungen und Unternehmungen federführend gemanagt hatte, das diesjährige Winterhalter Ferienprogramm. „Die Kinder waren einfach glücklich, aber abends denn auch müde“, so ihr Resümee. Ihr Dank galt den drei Mitbetreuern sowie Dagmar Winterhalter, welche die Schirmherrschaft inne hatte und an der Planung und Gestaltung des Ferienprogramms beteiligt war. Dieses konnte sich mit Ausflügen zum Affenberg und Pfänder, einer Kostümführung im Schloss Tettnang, dem Besuch des Zauberers Thomaselli und vielem mehr durchaus sehen lassen. „Es war einfach cool. Besonders hat mir der Besuch von Skywalk in Scheidegg gefallen. Wir waren auf dem Baumwipfelpfad in 50 Meter Höhe, schon mit ein bisschen Höhenangst“, beschreibt der ebenfalls neunjährige Linus ein weiteres Highlight. Seit 2013 bietet Winterhalter seinen Mitarbeiterkindern im Alter von sechs bis zwölf Jahren ein attraktives Ferienprogramm an. Betreuerin Eva Maria Karremann findet es besonders schön, dass die Kinder sich Jahr für Jahr neu begeistern lassen und dass mehr und mehr Geschwisterkinder mit dabei sind.