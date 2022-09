Winterhalter Ferienspiele helfen in der „langen Zeit“

Ein abwechslungsreiches Programm von A wie Affenberg bis Z wie Zoo hat in den Sommerferien auf 35 Winterhalter Kinder gewartet. Zwischen ein und drei Wochen konnten Mitarbeiter des Meckenbeurer Unternehmens ihre Kids im Alter zwischen sechs und zwölf Jahren zu den achten firmeneigenen Ferienspielen anmelden. Die Resonanz war groß und großartig, heißt es im Eigenbericht des Spülspezialisten.

2013 hatten Dagmar und Ralph Winterhalter das Projekt ins Leben gerufen. Die Ferienspiele seien für das Unternehmerpaar eine Herzensangelegenheit: „Wir sind selbst Eltern, sechs Wochen können eine lange Zeit sein und sind für viele auch schwierig zu managen. Man muss getrennt Urlaub nehmen, um dann noch eine Woche gemeinsam Zeit verbringen zu können“, erzählt Dagmar Winterhalter aus eigener Erfahrung.

DLRG ist ebenso Anlaufstelle wie Skywalk

Ziel ist nicht nur die Entlastung der Mitarbeiter: „Die Kinder sollen die Möglichkeit haben, die Firma kennenzulernen, in der Mami oder Papi arbeitet“, ergänzt Geschäftsführer Jürgen Winterhalter, der die Kids am ersten Tag um 8 Uhr begrüßte. Vor allem soll es für die Kinder eine erlebnisreiche und unbeschwerte Ferienzeit sein. Im Programm kommen Sportevents mit dem DLRG, Football- und Cheerleader-Training oder Minigolf ebenso vor wie Ausflüge zum Affenberg oder Skywalk.

Hatte Carla dem Besuch des Bauernhausmuseums Wolfegg entgegengefiebert, so hatten auch die vier Betreuer favorisierte Programmpunkte, aber am meisten freuen sie sich auf eine spannende Zeit und ganz viel Kinderlachen. Michaela Erhart spricht wahrscheinlich im Namen aller Eltern, wenn sie sagt: „Es ist großartig, was Winterhalter hier auf die Beine stellt. Ich bin sehr dankbar. Ohne Ferienprogramm bekommen wir die Sommerferien kaum überbrückt.“ Manuel Baumann ergänzt: „Meine zwei Jungs werden von 8 bis 16 Uhr betreut, bekommen Frühstück und Mittagessen und das für 40 Euro pro Kind und Woche. Das ist fantastisch.“