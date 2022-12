Winterhalter ehrt 42 Jubilare aus den Jahren 2020 bis 2022

In feierlichem Rahmen hat die Firma Winterhalter 42 Jubilare der Jahre 2020 bis 2022 für ihre jahrzehntelange Zugehörigkeit geehrt: 33 Mitarbeiter für 25 Jahre und neun für 40 Jahre. Geschäftsführer Jürgen Winterhalter brachte in seiner Rede den Dank für das Engagement und die Treue zum Unternehmen zum Ausdruck.

Vieles, was das Familienunternehmen Winterhalter heute ausmacht, hat seine Wurzeln in der Zeit, als Karl Winterhalter in den 40er und 50er Jahren das Unternehmen gegründet und aufgebaut hat – so spiegelt es auch die Pressemitteilung wider. Schon damals seien einige Dinge typisch Winterhalter gewesen: zum Beispiel die besondere Wertschätzung der Mitarbeiter und der Anspruch auf steten Teamgeist.

Jürgen Winterhalters Wunsch für die Jubilare

Vom Firmengründer stammt der Leitsatz des Unternehmens: „Erfolg hat man nie allein“, und Jürgen Winterhalter bekräftigte als Geschäftsführer der Winterhalter Gastronom GmbH in seiner Ansprache an die Jubilare: „Eine Top-Mannschaft ist das Wichtigste, was ein Unternehmer haben kann.“ Eine so lange Betriebszugehörigkeit sei keine Selbstverständlichkeit, und umso mehr muss die Verbundenheit und das Engagement langjähriger Mitarbeiter wertgeschätzt werden.

Für 25 Jahre Betriebszugehörigkeit konnten 33 Mitarbeiter geehrt werden. Auf stolze 40 Jahre bei Winterhalter blickten neun Mitarbeiter zurück. „Sie haben einen Großteil Ihres beruflichen Lebens bei uns verbracht. Aus unternehmerischer Sicht waren es sehr erfolgreiche Jahre, und Sie alle haben dazu Ihren Beitrag geleistet und die Kultur unseres Unternehmens mitgeprägt. Das verdient unseren Respekt und unsere Wertschätzung“, so Jürgen Winterhalter. Wer einem Unternehmen so lange treu bleibe, habe sicherlich Freude und das eine oder andere Mal auch Spaß an seiner Arbeit. Genau das wünscht der Geschäftsführer seinen Jubilaren für die Zukunft.