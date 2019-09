Wieso Kehlens Trainer gegen Weiler womöglich selbst ran muss

Nach der 1:4-Abfuhr gegen den Tabellenführer Albstadt muss Kehlen am Wochenende (Samstag, 15.30 Uhr) wieder bei einer Spitzenmannschaft ran: Weiler steht am dritten Tabellenplatz und wird damit seinen Saisonerwartungen bislang gerecht. Kehlen geht als Drittletzter in dieses Spiel und sucht noch Form und Erfolg.

Vier Siege hat Weiler bislang aus den sechs Spielen auf dem Konto, der Abstand zum Tabellenführer beträgt nur zwei Punkte. Mit einem nahezu unveränderten Kader kann Trainer Jürgen Kopfsguter auf eine eingespielte Mannschaft zurückgreifen. Mittlerweile ist auch Mittelfeldregisseur Samuel Riegger wieder mit an Bord: er verpasste die ersten vier Saisonspiele und gab beim 2:1-Sieg in Weingarten sein Debüt. Fehlen wird beim FV hingegen Raimond Hehle: der mit fünf Treffern bislang erfolgreichste Stürmer flog zuletzt mit Gelb-Rot vom Platz und muss am Samstag aussetzen.

Von fehlenden Spielern kann auch Kehlens Trainer Bernd Reich ein langes Lied singen. Nach wie vor lichten sich die Absenzen in seinem Lager nur zögerlich. Wieder mit dabei ist Innenverteidiger Andre Stetter, fraglich sind die angeschlagenen Christian Bernhard, Florian Amann und neuerdings auch Abwehrchef Giovanni Paris. Ob Kehlens Trainer Bernd Reich am Samstag wieder selber in die Kickschuhe schlüpft, wird sich daher sicherlich erst am Spieltag entscheiden.

Die Favoritenrolle liegt in diesem Spiel eindeutig bei Weiler. Aufbauen kann Kehlen aber auf eine sehr gelungene erste Spielhälfte im Albstadt-Spiel, als Körpersprache und Engagement gestimmt haben. Diese Leistung muss aber über 90 Minuten gehalten werden, um am Samstag zu einer Überraschung kommen zu können.