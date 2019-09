Wie man Patenten und Ideen optimal schützt

Die Wirtschaftsförderung Bodenseekreis (WFB) veranstaltet am Dienstag, 8. Oktober, das nächste Forum „Fit für die Selbstständigkeit“. Diesmal geht es um den Schutz des geistigen Eigentums. Ein Patentanwalt hält ab 18.30 Uhr im Meckenbeurer Rathaus einen vortrag zum Schutz von Marken, Patenten und Ideen.

Was ist ein Patent, ein Gebrauchsmuster, eine Marke und ein Geschmacksmuster? Woran erkenne ich, was geschützt wird? Über welchen Zeitraum verfüge ich über dieses Alleinnutzungs-Privileg? Wie reagiere ich auf einen Verstoß meiner Mitbewerber? Welche gesetzlichen Verpflichtungen entstehen mir durch den Patentschutz? Was sind die Voraussetzungen für die Erlangung eines Schutzrechts? Die Antworten hierauf liefert Franz Stadler von der Patentanwaltskanzlei Nowlan & Stadler in Friedrichshafen während seines Vortrags „Patente – Marken – Design: Wie schütze ich meine Ideen optimal?“

Stadler ist, wie die WFB mitteilt, seit mehr als 15 Jahren in sämtlichen Bereichen des gewerblichen Rechtsschutzes tätig. Sein Arbeitsgebiet umfasst – spezialisiert auf Einzelerfinder sowie kleine und mittelständische Unternehmen – beispielsweise das Ausarbeiten und Vertreten von Patent-, Marken- und Geschmacksmusteranmeldungen im In- und Ausland sowie Einspruchs-, Widerspruchs- und Verletzungsverfahren.

Das „Forum Fit für die Selbstständigkeit“ ist eine fest etablierte Kommunikationsplattform der Wirtschaftsförderung Bodenseekreis für Existenzgründer, Selbstständige und Klein(st)unternehmer. Sie hat das Ziel, Wissen zu vermitteln sowie die Kontaktaufnahme und den Erfahrungsaustausch untereinander zu erleichtern.

Nach den Vorträgen haben die Zuhörer die Möglichkeit, sich mit den Referenten und den anderen Zuhörern auszutauschen und neue Kontakte zu knüpfen.