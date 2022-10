„Wie Gott mir, so ich dir“ – Adonia will Hoffnung verbreiten

Hatte Adonia 2020 pandemiebedingt pausiert, wurden 2021 eigenen Adonia-4D-Film produziert. „Auf der Suche“ war der Titel des Mini-Musicals, das den Gottesdienstbesuchern in der St. Jakobus Kirche in Brochenzell präsentiert wurde.

Mit dem Musical 77 „Wie Gott mir, so ich dir!“ ist das Adonia-Team am Donnerstag, 3. November, um 19.30 Uhr in der Humpishalle Brochenzell zu Gast. Das Ziel dahinter: „Unser Land begeistern und Hoffnung verbreiten“, dieses Motto ist dem Pressetext zu entnehmen, der zudem dringend um Mithilfe bittet: „Für die Unterbringung von mindestens zwei Adonia-Mitwirkenden werden Übernachtungsmöglichkeiten gesucht“, heißt es samt der Maßgabe: „Der Gastgebende nimmt die Jugendlichen nach dem Konzert mit und bringt sie am nächsten Tag mit einem Lunchpaket wieder zur Humpishalle.“ Interessierte mögen sich alsbald bei Ulrike Maier melden, Telefon 07542/3632, adonia-meck@online.de.

2012 hatte Adonia erstmals in Brochenzell gastiert. Diesmal ist das biblische Gleichnis vom hartherzigen Schuldner der Ausgangspunkt. (Foto: Simon Leimbeck)

Kuchen- und Salatspenden sind am Tag der Aufführung zur Verpflegung aller Mitwirkenden im katholischen Gemeindehaus in Brochenzell willkommen. Zur besseren Planung möge solches bei Wiltrud Lehle (07542/1496) angemeldet werden.

Seit vielen Jahren will die unabhängige christliche Jugendorganisation Adonia mit Geschichten der Bibel musikalisch-kreativ die Herzen der Menschen erreichen. „Musical 77“ ist das Projekt 2022 betitelt: 70 talentierte Teenager und eine junge, peppige Live-Band stehen demnach auf der Bühne. Trotz vier Jahren Pause in Meckenbeuren werde es den jungen Mitwirkenden mit ihrer Kreativität und Energie gelingen, das Publikum zu begeistern, so die Vorhersage der Veranstalter.

Eine moderne Geschichte mit Tiefgang wird versprochen, in der um Geld geht. Um viel Geld. Geld, das Djamal und seiner gierigen Frau Shanila fehlt. Deshalb leihen sie es bei ihrem König, dem großzügigen Maharadscha. Sie verdrängen, dass sie ihre Schulden eines Tages begleichen müssen und leben in Saus und Braus, so die Vorschau.

Und weiter: „Aber der Tag der Abrechnung kommt! Die Reaktion des Königs auf seine Schuldner? Verblüffend, überwältigend, göttlich. Doch sie scheinen nichts verstanden zu haben“, so die Inhaltsangabe dieses Musicals zum biblischen Gleichnis des hartherzigen Schuldners.

Wie gewohnt, besteht das „Musicalcamp“ aus zwei Teilen: vier Probe-Tage, in denen die 12- bis 19-Jährigen unter der Betreuung von ehrenamtlichen Mitarbeitern das Konzertprogramm einüben. Danach vier Auftritts-Tage an verschiedenen Orten.

Adonia arbeitet eng mit Landes- und Freikirchen zusammen. Die Arbeit werde durch Teilnehmerbeiträge, Spenden und die Kollekten an den Konzerten finanziert, heißt es. Weitere Infos: www.adonia.de/musical77