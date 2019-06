Wie ein Urlaub in der Region Kinder aus radioaktiv verstrahlten Gebieten heilen kann

Es ist eine liebgewonnene Tradition geworden: Zum 25. Mal besuchen 35 Kinder aus der radioaktiv verstrahlten Region Gomel in Weißrussland das Dornbirner Ferienheim Maien in Schwarzenberg und verbringen dort einen vierwöchigen Erholungsaufenthalt. Durch die gute Ernährung und die unverstrahlte Umgebung wird in dieser Zeit ein Großteil des Cäsium 137, das sich über Jahre hinweg in den Körpern der Kinder angereichert hat, abgebaut und ausgeschieden, wodurch das Immunsystem der Heranwachsenden wieder gestärkt wird.

In der Region Gomel, die seit der Reaktorkatastrophe von Tschernobyl im Jahr 1986 unter einer erhöhten radioaktiven Strahlung leidet, gibt es nach wie vor viele Fälle von Leukämie. Insbesondere die jüngeren Kinder haben erhöhte Werte.

In der Schule von Chatownija, dem Heimatdorf der angereisten Kinder, gäbe es zwar keine Krebserkrankungen, erzählte Deutschlehrerin Tatjana Novik, dennoch hätten einige der Kinder bereits Freunde und Verwandte an die Krankheit verloren.

Alltagssorgen vergessen

Deshalb soll der vierwöchige Ausflug, der von Rupert Geiger und Christian Bösch vom Verein „Tirol hilft den Kindern aus Tschernobyl“ mitorganisiert wird, nicht nur zur gesundheitlichen Regeneration der Kinder beitragen, sondern auch einen positiven Effekt auf deren Psyche haben. Der Besuch im Ravensburger Spieleland, der für viele der Kinder das Highlight des Ausflugs ist, macht die Alltagssorgen zumindest für ein paar Stunden vergessen.

„Unsere Eltern haben uns verboten, Pilze und Beeren im Wald zu sammeln und zu essen“, sagte die 16-jährige Nastja, die bereits zum fünften Mal auf der Erholungsreise dabei ist. Und auch das Leitungswasser sei nach wie vor gefährlich, ergänzte ihre Lehrerin Novik. Dank der Wasseraufbereitungsanlage, die Geiger und Bösch 2017 in der Schule von Chatownija installiert haben, können aber zumindest die Schüler, die dieses Jahr fast alle auf der Reise mit dabei sind, sauberes Wasser zu sich nehmen.

Der havarierte Reaktor vier des Kernkraftwerks Tschernobyl ist mit einer Stahlhaube überzogen. Das soll die Umgebung vor austretender Strahlung schützen. (Foto: Carolin Hitzigrath)

Das jährliche Reiseangebot des Tiroler Vereins ist für die Eltern der Kinder, die hauptsächlich von der Landwirtschaft leben, kostenfrei, weshalb viele der Schüler bereits mehrmals an dem einmonatigen Erholungsaufenthalt teilgenommen haben. Vor der Heimreise bekommen sie dann ein Medikamenten-Paket, das für ein Jahr ausreicht, um den Cäsium-Wert zu senken.

Diese Unterstützung sei lobenswert, sagte Meckenbeurens Bürgermeisterin Elisabeth Kugel, die die Kinder im Spieleland in Empfang nahm. Zusammen gehe eben immer mehr, ergänzte sie – und das seit nunmehr 25 Jahren.