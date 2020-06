Wie die Meckenbeurer Schulen die Krise meistern

Erst wochenlange Schließungen während des Lockdowns, dann schrittweise Öffnungen mit stets neuen Verordnungen, die es in Rekordzeit umzusetzen gilt. Wie die Meckenbeurer Schulen die Herausforderungen während der Corona-Krise meistern, beschreibt die Gemeinde in einer Pressemitteilung als eine „problematische und höchst anspruchsvolle Situation“.

Denn Corona habe deutlich gemacht: Niemand sei auf diese Situation vorbereitet gewesen. In kürzester Zeit hätten neue pädagogische Wege gefunden und teilweise erfunden werden müssen. Verbesserungsbedarf sieht die Gemeinde Meckenbeuren dabei sowohl bei der digitalen Ausstattung der Schulen und der Schüler, als auch in der rechtlichen und pädagogischen Umsetzung dieser Technologien. Bei Abstimmungsgesprächen zwischen der Gemeindeverwaltung und den Schulleitern zogen die Beteiligten eine erste Bilanz der bisherigen Krisenbewältigung und wagten zugleich einen Blick auf das weitere Vorgehen nach den Pfingstferien.

Am Bildungszentrum sei die Nachfrage nach Notbetreuung eher gering gewesen, zwischen zwei und fünf Kindern nahmen das Angebot dort laut Gemeinde in Anspruch. Die Beschulung der Stufen neun und zehn sei problemlos gewesen und auch die Prüfungen seien ruhig abgelaufen. Einen großen organisatorischen und planerischen Aufwand hätte hingegen die Einhaltung der Abstandsgebote bedeutet.

So habe man Toilettenregelungen finden, Laufwege markieren, Aufsichtpläne erstellen und Reinigungsdurchgänge koordinieren müssen. Hilfreich sei aus Sicht des BZM die Abstimmung mit dem Träger zur Versorgung mit Desinfektionsmitteln und Betreuungskräften gewesen, heißt es in der Mitteilung.

Nach den Pfingstferien sollen die Klassen in zwei Lerngruppen geteilt werden, Präsenzunterricht und Homeschooling würden dann im wöchentlichen Wechsel stattfinden. Die Lerngruppen werden vormittags vier bis fünf Stunden beschult.

Durch intensiven Austausch mit den IT-Fachleuten der Gemeinde sei es gelungen, für alle Lehrkräfte das Office-Programm sowie dessen Videokonferenzprogramm „Teams“ über die Gemeindelizenz bereitzustellen. Das BZM habe zudem ein Homeschooling-Konzept entwickelt, das ab 15. Juni umgesetzt werde. Dieses basiere auf einem E-Mail-Programm, einem Tauschverzeichnis, einer Videokonferenzplattform und einer Lern-App sowie auf regelmäßiger Kontaktpflege über Telefon. Die Rückmeldungen der Eltern mit Blick auf die bisherigen Homeschooling-Erfahrungen seien bisher positiv, vermerkt die Gemeinde.

An der Grundschule Kehlen sei der Bedarf für die Notbetreuung stetig gewachsen. Das Lernen habe gut funktioniert, jedoch seien die Kinder in den Pausen kaum in der Lage gewesen, die Abstandsregeln und das Tragen von Mund-Nasen-Schutz einzuhalten. Nach den Pfingstferien startet die Grundschule wieder mit dem Präsenzunterricht mit jeweils der Hälfte der Klassen im täglichen Wechsel.

Auch an der Albrecht-Dürer-Schule sei die Notbetreuung gut angenommen worden. Das Homeschooling habe sich mittlerweile gut eingespielt. Die Viertklässler seien sehr diszipliniert gewesen und auch die Eltern hätten sich kooperativ und verständnisvoll gezeigt. Nach den Pfingstferien werde ein täglicher Wechsel aller Klassenstufen praktiziert. Jedes Kind der Klassenstufe eins bis vier habe dann einen Tag Schule und einen Tag Homeschooling.

Auch an der Eduard-Mörike-Grundschule habe es von vielen Seiten positive Rückmeldungen auf die Umsetzung des Homeschooling gegeben. Jedoch hätten viele Eltern und Kinder rückgemeldet, dass ihnen der direkte Kontakt zu den Lehrerinnen fehlen würde. Nach den Pfingstferien werde das vom Kultusministerium empfohlene Modell umgesetzt. Es gebe demnach einen wöchentlichen Wechsel zwischen den Klassen: In der ersten Woche seien die erste und dritte Klasse, in der zweiten Woche die Klassen zwei und vier vor Ort. Dies sei durch die kombinierten Klassen sehr gut möglich, da in jeder Woche nur ungefähr die Hälfte der Klasse anwesend sein werde.