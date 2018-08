Wie Comic-Helden gezeichnet werden

Eigentlich hat Autor Jeff Kinney die Buchreihe für Erwachsene geschrieben, inzwischen ist „Gregs Tagebuch“ aber zu einem Bestseller für Kinder geworden. Vielleicht sind es auch gerade die Zeichnungen, die die Reihe um die Hauptfigur Gregory Hefflery, genannt „Greg“ für Kinder und Jugendliche so attraktiv macht.

18 Mädchen und Jungen wollten am Montag wissen, wie die Comic-Helden gezeichnet werden. Vor allem, wie sie sie selbst zeichnen können. Gekonnte Anleitung gab’s von der Berliner Illustratorin Charlotte Hofmann, die deutschlandweit Kurse zu diesem Thema anbietet. Seit dem Studium der Illustration an der Fachhochschule Münster lebt und arbeitet Charlotte Hofmann in Berlin. Neben Kinder- und Geschenkbüchern zeichnet sie gerne Karikaturen sowie Comics und vermittelt in Zeichenworkshops Kindern die Grundkenntnisse zum zeichnerischen Geschichtenerzählen. Auf Einladung von Büchereileiterin Judith Tinnacher kam sie für einen solchen Zeichenworkshop am Montag in die Gemeindebücherei.

Im Greg-Zeichenkurs mit Charlotte Hofmann lernten die Buben und Mädchen Schritt für Schritt, wie man die Hauptfigur aus Jeff Kinneys Comic-Roman illustriert. Außerdem zeigte sie, wie und wann Sprechblasen eingesetzt werden können und welche Gefühle Greg mit seiner Mimik und Körperhaltung zum Ausdruck bringen kann. In dieser interaktiven Veranstaltung in der Bücherei zeichnete Charlotte Hofmann live und mit schnellen Strichen einen Comic. Die Buben und Mädchen durften die Hauptfiguren und Kulissen auswählen und bestimmen, wie die Geschichte der Comic-Helden weitergeht. „Der Kopf sollte nicht so groß gezeichnet werden und nicht zu dicht an den Rand, sonst hat man am Schluss keinen Platz mehr“, gab Charlotte Hofmann wichtige Tipps an die jungen Zeichner. „Stellt Euch vor, Gregs Kopf wäre eine Uhr“, fuhr sie fort und zeichnete gemeinsam mit den Kindern Schritt für Schritt die Komikfiguren samt Kulissen.

Die jungen Workshop-Teilnehmer wussten bestens Bescheid über die Comic-Helden aus den Büchern von Jeff Kinney und freuten sich über ihre eigenen, zum Teil sehr gelungenen Zeichnungen.