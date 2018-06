WFB-Ausstieg ist Thema in Meckenbeuren

„Haushaltskonsolidierungsprozess“ – ein sperrig-sachlicher Begriff mit Sprengkraft. Im Gemeinderat trat sie am Mittwochabend zutage. Acht Punkte wurden vorgetragen, auf die in der Juni-Sitzung im Einzelnen eingegangen werden soll.

Mit dem neuen Gewand für die Gemeindenachrichten kam in der Sitzung ein neunter hinzu. In der ursprünglichen Formulierung war zur Kostenersparnis gar von „Einstellung“ oder kostenpflichtiger Verteilung die Rede. Beides scheint vom Tisch, doch steht nun eine kostenpflichtige Beteiligung für die kirchlichen Mitteilungen, der Verzicht auf Nachberichte und auf Fotos im Raum, sodass es weniger Seiten werden. Mehr dazu in der Einzeldiskussion im Juni.

Dann soll auftauchen, was große politische Brisanz hat oder wofür es in der Strukturkommission kein einhelliges Stimmungsbild gab. Wie es um letzteres bestellt ist, lässt sich beim Punkt „Aufgabe der Mitgliedschaft in der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Region Bodensee“ (WFB) nicht sagen – wohl aber, dass dieses Ansinnen in ein Reizklima hinein stößt.

Rumort es doch vor allem in Tettnang seit Jahresanfang 2015 öffentlich: War damals ein Ausstieg der Stadt angedroht worden, so wurde vor der endgültigen Entscheidung des Gemeinderats der WFB eine Art Bewährungsfrist bis zum 31. Dezember 2016 eingeräumt. Nutzen will die Stadtverwaltung die Zeit, um das Ganze im Wirtschaftsgespräch mit Vertretern der Tettnanger Unternehmen und der WFB zu thematisieren.

Für Meckenbeuren bestätigt Bürgermeister Andreas Schmid auf SZ-Anfrage, dass es in der Strukturkommission eine sehr kritische Diskussion gegeben habe, ,„inwieweit die Wirtschaftsförderungsgesellschaft für Meckenbeuren einen Mehrwert hat“. Verbunden war dies mit einem Appell an Verwaltung und Gemeinderat, in eine kritisch-konstruktive Diskussion darüber einzusteigen.

Wozu für Schmid, der die WFB natürlich über die Meckenbeurer Absichten informiert hat, der Dialog mit den Wirtschaftsförderern gehört – etwa dass sie ihre Sichtweise im Ratsgremium erläutern können.

Weitere Punkte, die im Juni einzeln diskutiert werden sollen sind:

Verkleinerung des Gemeinderats von 22 auf 18 Sitze (nächstniedrige Größenklasse). Die Hauptsatzung kann solches festlegen.

Verzicht auf Sitzungsgelder in Fraktionssitzungen: Die Gemeindeordnung gibt dafür keine Grundlage.

Abschaffung der Wetterstation im Bauhof. Sie war 2004 von Jörg Kachelmann eingeweiht worden.

Einfrieren der Deputate für die Schulsozialarbeit an den Grundschulen auf dem aktuellem Stand.

Bahnhofsfest: Kostenstruktur optimieren.

Reduzierung bei der Anzahl der Spielplätze; gegebenfalls zur Umwandlung in Bauland

Überprüfung der Kostenstruktur bei der Ausgabenbeteiligung am „Herbstmarkt“