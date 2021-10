Werner Koczwara betreibt Hirnforschung mit Humor

Werner Koczwara ist am Samstag, 23. Oktober, um 20 Uhr im „Kultur am Gleis 1“ im Bahnhof Meckenbeuren zu Gast. Der Kabarettist präsentiert sein Programm „Mein Schaden hat kein Gehirn genommen“.

„Was weißt du über dein Hirn? Sehr wenig! Was weiß dein Hirn über dich? Absolut alles!“ Dies ist der Ausgangspunkt von Werner Koczwaras neuem Bühnenprogramm, schreibt der Kulturkreis Meckenbeuren in einer Pressemitteilung. Und weiter: Die Evolution hat 300 Millionen Jahre gebraucht, um das Hirn zu entwickeln, doch wenn wir abends vor dem Fernseher hocken, kommen starke Zweifel, ob sich dieser Aufwand wirklich gelohnt hat ...

Werner Koczwara schaut sich das Hirn also einfach mal genauer an. Wer da dabei sein möchte, kann sich Tickets im Vorverkauf im Touristikbüro im Bahnhof Meckenbeuren unter Telefon 07542 / 93 62 44 sowie online unter www.ticket-regional.de/meckenbeuren sichern. Der Eintritt kostet im Vorverkauf 17 Euro und an der Abendkasse 19 Euro. Es gilt 3G und durchgängig die Maskenpflicht mit Ausnahme der Konsumierung von Getränken.