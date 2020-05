Werktags ohne Anmeldung in den Gottesdienst

In den drei Pfarrgemeinden der katholischen Seelsorgeeinheit gibt es eine Änderung gegenüber der Vorwoche: Für die Werktags-Gottesdienste braucht es künftig keine Anmeldung mehr. „Wir gehen davon aus, dass die Zahl der Plätze in unseren Kirchen ausreichen“, schreibt Pfarrer Josef Scherer.

Für die Sonntagsgottesdienste sollten sich weiterhin Interessierte in den Pfarrämtern anmelden – die Woche über per Telefon oder E-Mail. Falls alle freien Plätze in einer Kirche belegt sind, werde gerne auf eventuell freie Plätze in den anderen Kirchen der Seelsorgeeinheit verwiesen, heißt es. Um den Zwei-Meter-Abstand einzuhalten, sind Sitzplätze in den Kirchen St. Jakobus, St. Maria und St. Verena markiert. Ordner seien bei der Platzwahl behilflich.

Noch nicht festlegen lasse sich, wann Erstkommunion und Firmung (ursprünglich für Pfingstsonntag vorgesehen) gefeiert werden. Das Ziel sind Termine im Herbst, doch müsse dafür die weitere Entwicklung abgewartet werden.