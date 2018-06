Wer wird beim Herbstmarkt „MeckaMaster“?

In der Gemeinde ist am Sonntag, 8. Oktober, wieder so einiges geboten: Dann nämlich lockt der Herbstmarkt mit internationalem Radkriterium „Rund um d’Kirch“ und verkaufsoffenem Sonntag Besucher und Gäste aus nah und fern nach Mecken-beuren.

Organisiert wird der Herbstmarkt vom Initiativkreis Meckenbeuren, der Radsportgruppe Meckenbeuren, dem Radsportverein Seerose und der Gemeinde. Los geht es bereits am Samstagabend, 7. Oktober, ab 19 Uhr im beheizten Festzelt, mit einer Party. Die junge einheimische Band „Mecky´s Houseband“ wird für Stimmung sorgen.

Am Sonntag wird dann viel rund um den Kirchplatz geboten: Ab 11 Uhr starten die Radrennen „Rund um d’Kirch.“ Das Hobbyrennen „Fette Reifen“ für Kinder U 11 und U 9 (drei Runden) ist gleich zu Beginn eigeplant. Weiter geht es um 11.45 Uhr mit den Rennen für Schüler und Jugendliche. Um 13 Uhr startet das Seniorenrennen (48 Runden, 40,3 Kilometer) mit anschließender Siegerehrung der besten Senioren-Fahrer. Danach folgen um 14.15 Uhr das Hobbyrennen und um 15.15 Uhr die beiden Hauptrennen.

Parallel dazu gibt es Musik, Autoschau sowie ein Programm auf der Bühne. Neben dem Chor „Frauenbande“ und den Tanzvorführungen zweier Kindertanzgruppen unter Leitung von Silke Vonbach wird erstmals der „MeckaMaster“ gesucht. Dabei müssen sich drei ausgewählte Teams kniffligen Fragen rund um das Thema Meckenbeuren stellen.