Wer tagelang parkt, muss dafür zahlen

Wie versprochen: Die Gemeinde entwickelt das Parkraumkonzept fort. Mehrheitlich hat der Gemeinderat am Mittwoch vier Änderungen beschlossen. Am längsten diskutiert: Die zwölf neu zu schaffenden Mehrtagesparkplätze werden mit einer Gebühr versehen, was mit der Anschaffung eines Parkscheinautomaten einhergeht.

Die Vorgeschichte schilderte Bernadette Pahn: Die Ordnungsamtsleiterin bezog sich darauf, dass seit November 2017 in bestimmten Gebieten Zeitregelungen gelten. Diese haben zum Ziel, dass rund um den Kirchplatz und am Bahnhof (mehr) Kurzzeitparkplätze für Kunden und Besucher zur Verfügung stehen.

Weiteres Ziel: Mehrtagsparker (speziell Flughafenbesucher) sollen nicht mehr die Park&Ride-Plätze am Bahnhof belegen. Dazu soll die Begrenzung des Parkens auf 5 bis 24 Uhr beitragen. Und damit all dies auch eingehalten wird, überwacht eine Angestellte im Gemeindevollzugsdienst die Regelungen (wofür Bürgermeisterin Elisabeth Kugel Dank an Nicole Greinwald abstattete).

Breiten Raum nahm nun am Mittwoch ein, welche Rückmeldungen aus der Bürgerschaft es dazu gab. 24 Beiträge hatte die Verwaltung aufgelistet – mit einem Facettenreichtum von „Beschilderung ist verwirrend“ über „zu strenge Kontrollen“ und „Dauerparker verlagern sich in die Ernst-Lehmann-Straße“ bis zu „fehlende Parkplätze für Mehrtagesbahnreisen“.

Parkscheinautomat muss sein

Bei Letzteren soll Abhilfe geschaffen werden. Und zwar an jener Stelle hin zur Schillerstraße, an der noch die Container stehen. Sie werden spätestens Ende des Jahres verschwunden sein. Die freie Fläche soll genutzt werden, um zwölf Parkplätze zu schaffen. Diese sollen Mehrtagesparkern zur Verfügung stehen.

Was die Verwaltung für eine Dauer von vier Tagen und gebührenfrei vorschlug – allerdings durchaus mit der Kontrolle über einen Parkscheinautomaten.

Aus Ratsreihen war freilich der Tenor zu vernehmen: „Wenn, dann gehören Gebühren dazu.“ Hatte Bernadette Pahn die Investitionskosten für einen gebührenfreien Automaten auf rund 5000 Euro beziffert, so gibt es bei der gebührenpflichtigen Version offenbar drei Weiterungen: einen höheren Verwaltungsaufwand, eine Erstinvestition von etwa 7500 Euro (inklusive EC-Modul) sowie Zusatzkosten von etwa 100 Euro im Monat für die externe Abwicklung.

Drei Abstimmungen standen schließlich an: Bei einer Gegenstimme wurde befürwortet, ein Mehrtagesangebot zu schaffen. Bei zwei Neinstimmen angenommen wurde der Vorschlag, eine Gebühr zu erheben, deren Höhe noch bestimmt wird. Und trotz fünf gegenteiliger Voten wird die Regelung für vier Tage gelten – die BUS hatte alternativ ein Dreitagesangebot ins Spiel gebracht.

Drei weitere Änderungen erfuhren jeweils einhellig die Zustimmung. So wird die Beschilderung am Bahnhofplatz angepasst. Dazu gehört, dass an den Eingängen zum Platz die Schilder vergrößert werden, die auf die Regelungen hinweisen. Und: Die Stele in der Ernst-Lehmann-Straße wird versetzt und so besser sichtbar.

Passt die Stellplatzordnung noch?

Aufgegriffen wird zudem die Resonanz von Friedhofsbesuchern, die rückmelden, keine Parkplätze vorzufinden. Daher werden am Friedhof acht Langzeit- in Kurzzeitparkplätze (maximal zwei Stunden mit Parkscheibe) umgewidmet.

Allerdings haben die Langzeitparker demnächst ganz in der Nähe eine neue Anlaufstelle. In der Langenbacherstraße werden 15 Kurzzeitparkplätze, die Bernadette Pahn zufolge wenig frequentiert sind, als Plätze ausgewiesen, auf denen Parken von 5 bis 24 Uhr erlaubt ist.