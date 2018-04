Wer im Winter Geburtstag hatte, kriegt freien Eintritt

Wer außerhalb der Spieleland-Saison Geburtstag hatte, kann sich vom 9. bis 15. April so richtig freuen: Denn das Ravensburger Spieleland lädt alle Kinder, die zwischen dem 6. November 2017 und 23. März 2018 Geburtstag hatten, einmalig bei freiem Eintritt zu sich ein. Die kleinen Gäste bis 14 Jahre haben somit in der kommenden Woche die Möglichkeit, ihren Gratis-Eintritt in Begleitung eines zahlenden Erwachsenen nachzuholen, schreibt das Spieleland in einer Pressemitteilung. Denn normalerweise gewährt das Ravensburger Spieleland während der Saison allen Kindern bis 14 Jahren an ihrem Ehrentag und bis zu sechs Tage danach einmalig freien Eintritt. Die Eintrittskarten für die Winterkinder-Aktion sind ausschließlich an den Kassen im Ravensburger Spieleland erhältlich. Um das Angebot einzulösen, muss der Ausweis oder eine Kopie der Geburtsurkunde des Kindes an der Kasse vorgezeigt werden.

Übrigens: Auch das Ravensburger Spieleland hat in dieser Saison einen Grund zu feiern. Der Themenpark wird 20 Jahre alt und startete mit so vielen Neuheiten wie noch nie in die Jubiläumssaison.