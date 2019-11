Schon wieder geht ein Jahr zu Ende und in der Kirchengemeinde St. Verena ist es eine liebe Tradition geworden, dann Danke zu sagen. Danke an alle die vielen ehrenamtlichen Helfer, die ihre Gemeinde so lebendig machen, so liebenswert.

„Wenn wir Kirche sagen, meinen wir meist das Haus“, begann da Brigitte Götz ihre Rede in der Kirche und schaute mit einem anderen Blick auf die Kirche. „Auf die Gemeinschaft, auf Menschen die einander lieben und einander dienen“, sagte sie. Viele Puzzleteile hatte das Zeitlos-Team mitgebracht und rief alle dazu auf, ihren Platz im großen Puzzle dieser Gemeinschaft einzutragen. „Wenn nur ein Teil nicht passt, dann gibt es Spannungen“, machte sie deutlich, „man muss sich auch einfügen, dass es ein buntes Ganzes gibt“. Ein schöner Auftakt war der Zeitlos-Gottesdienst für das Mitarbeiterfest der Kirchengemeinde im Gemeindehaus nebenan. Dort kamen viele zusammen, die sich bestens einfügen, sich einbringen, gestalten und für andere da sind. Weil für sie Kirche Gemeinschaft ist, nicht nur ein Haus.

„Zum Innehalten, Zusammensitzen, Essen, Schwätzen und Gemeinschaft erfahren“, lud dort Pfarrer Josef Scherer alle ein, zum Rückblick in der Bildergalerie und zum geselligen Beitrag von Margrit Stoppel, die für Unterhaltung sorgte. Mit dem stellvertretenden Kirchengemeinderatsvorsitzenden Dietmar Schorrer sagte Pfarrer Josef Scherer allen Dankeschön: Für ihren großen Einsatz in all den vielen Gruppen und für die schöne Gemeinschaft, die sie so vielseitig mit gestalten. Sein Dank galt ganz besonders Gabriele Zehrer, die in der Gemeinde so viele Fäden spinnt.