Kinder in Not und in schwierigen Lebenssituationen aus der Region zu unterstützen – das hat sich der Verein „Musik hilft Menschen der Region Bodensee-Oberschwaben“ bei seiner Gründung im September 2019 zur Aufgabe gemacht.

Zwischenzeitlich konnte der Verein schon drei Kinder aus der Region unterstützen, wie es in einer Pressemitteilung heißt.

So konnte der Verein unter anderem einem fünfjährigen Mädchen einen Herzenswunsch erfüllen und ihm dadurch zwei Tage Spaß und Freude schenken, damit das Kind so seinem unaufhaltsamen Schicksal für kurze Zeit entfliehen kann, berichtet der Verein.

Weiter hat der Verein zusammen mit der Sonja-Reischmann-Stiftung ein Geschwisterpaar in sehr schwieriger Lebenssituation unterstützt. Erst kürzlich konnten zudem einem schwerstbehinderten Mädchen therapeutische Leistungen ermöglicht werden, die von der Krankenkasse nicht im erforderlichen Umfang übernommen wurden.

Diese Hilfsaktionen seien nur durch Kooperationspartner möglich. Der junge Verein hat Kooperationen mit „Amalie“ (ambulanter Kinder-Hospizdienst Bodensee-Oberschwaben-Allgäu) sowie der Sonja-Reischmann-Stiftung Ravensburg, der Kinderkrebshilfe Urmel aus Tettnang sowie dem Jugendamt Bodenseekreis. Die Kooperationspartner leiten notwendige Hilfsprojekte und den Bedarf ihrer betreuten Kinder weiter, wenn diese nicht von anderen Kostenträgern übernommen werden und deren Familien nicht in der Lage sind, diese selber zu finanzieren.

„Das alles wäre nicht möglich ohne unsere Mitglieder und Spender, dafür möchten wir uns bei allen bedanken, die uns unterstützen und diese Hilfsaktionen erst möglich machen“, schreibt der Verein weiter.