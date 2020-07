Weltelite- Schlagzeuger zu Gast in Meckenbeuren

Mit neun Jahren startete Martin Barth (1991) seine Schlagzeugerkarriere bei Claus Furchtner an der Musikschule Meckenbeuren. Nach diversen „Jugend-musiziert“-Siegen studierte er Pauke und Schlagzeug in München. Seit 2019 ist er als Mentor in der Orchesterakademie bei der Staatskapelle Berlin tätig. Dazu spielt er regelmäßig im Boulez-Ensemble und in anderen wichtigen Orchestern in ganz Deutschland mit Dirigenten wie Simon Rattle, Zubin Mehta, François-Xavier Roth, Antonio Pappano und Kirill Petrenko.

Dominic Oelze (1972) erhielt ab seinem zehnten Lebensjahr Klavier- und Schlagzeugunterricht. Er studierte in Leipzig und am Mozarteum in Salzburg. 1998 engagierte ihn Daniel Barenboim für die Staatskapelle Berlin als Soloschlagzeuger und Pauker. Oelze ist Schlagzeuger im Boulez-Ensemble. Er war Dozent an der Musikhochschule Rostock, Mentor des West-Eastern Divan Orchestra und ist seit 2013 Professor an der Musikhochschule Dresden. Heute spielt und unterrichtet er an der Staatskapelle Berlin. (kesc)