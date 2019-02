Welche Rolle spielt die Mutter im Leben einer Frau?

Der katholische Frauenbund Meckenbeuren und die Frauenstärken der evangelischen Kirchengemeinde Meckenbeuren haben am Freitag zu einem Themenabend unter dem Motto „Ich bin die Tochter einer Mutter – will und muss ich in diesen Spiegel schauen?“ eingeladen. Referentin Christel Härtl sprach an diesem Abend im evangelischen Stephanus-Gemeindehaus über die Besonderheit der Mutter-Tochter-Beziehung. Die ausgebildete Religionspädagogin mit Weiterbildung in Transaktionsanalyse und systemischer Familientherapie ist bei der katholischen Erwachsenenbildung im Kreis Ravensburg angestellt.

Hildegard Nauwerck-Feirle aus dem Leitungsteam der Frauenstärken begrüßte die zahlreichen Besucherinnen und zeigte sich besonders erfreut über die Kooperation mit der katholischen Kirchengemeinde. „Das sollte zukunftsweisend sein“, so Nauwerck-Feirle. „Die Mutter-Tochter Beziehung ist ein Thema, das uns alle betrifft. Diese Beziehung geht an niemandem spurlos vorbei“, so stellte Härtl die Bedeutsamkeit des Themas klar. „Während der Zeit des ‚Aufbruchs der Frauen‘ in den Sechziger- und Siebzigerjahren war die Mutter-Tochter-Beziehung ein zentraler Inhalt“, so die Referentin. In dieser Zeit habe sie bereits viele Vorträge zu diesem Thema gehalten. „Danach war das Frauenthema tot. Erst vor fünf Jahren erhielt ich wieder Anfragen zu diesem Vortrag“, berichtete sie. Seitdem habe sich laut Härtl das Frauenbild und damit auch die Beziehung zwischen Mutter und Tochter deutlich geändert. „In meiner Generation haben die meisten Mädchen ihre Mutter, die die Rolle der dienenden Hausfrau einnahm, nicht als Vorbild gesehen“, erzählte die Religionspädagogin. Mittlerweile höre sie in Beratungskontexten von jungen Müttern immer wieder Sätze wie: „Meine Mutter hat das alles so perfekt gemacht – das bekomme ich niemals so gut hin.“ Die Mutter-Tochter-Beziehungen in der heutigen Zeit charakterisierte die Referentin als freundschaftlich – früher wäre niemand auf die Idee gekommen, sich am Kleiderschrank seiner Mutter zu bedienen. „Aber man kann nicht gleichzeitig Mutter und Freundin sein. Dadurch werden unsere Kinder nicht erwachsen“, meinte die zweifache Mutter.

Sohn hat mehr Freiheiten

Warum die Mutter-Tochter-Beziehung eine andere ist als die Mutter-Sohn-Beziehung, erklärte sie aus psychologischer Sicht folgendermaßen: „Unsere Tochter hat das gleiche Geschlecht wie wir – sie ist uns ähnlich. Unser Sohn hingegen hat ein uns fremdes Geschlecht. Dadurch entsteht oft die Erwartung, die Tochter müsse so werden wie man selbst. Dem Sohn hingegen werden oft mehr Freiheiten gelassen. Er darf so werden, wie er sein möchte.“

„Unsere Mutter ist unser erstes Vorbild. Sie zeigt uns, was Frausein, was Weiblichkeit bedeutet. In der Kindheit identifizieren wir uns stark mit unserer Mutter. Mit Beginn der Pubertät findet der notwendige Abnabelungsprozess statt“, so Härtl. Doch trotz Abnabelung und Selbstständigkeit präge uns unsere Mutter ein Leben lang. Frauen bekämen wohl oft zu hören, dass sie immer mehr wie ihre Mutter werden. „In aller Regel kann man darauf vertrauen, dass das richtig ist“, so Härtl. Doch was, wenn man Eigenschaften von der Mutter annimmt, die man eigentlich selbst nicht leiden kann? Härtl erklärte: „Zuallererst ist es wichtig, das zu erkennen und in einem zweiten Schritt zu akzeptieren. Erst dann ist Veränderung und damit eine Befreiung aus unbewussten Prägungen möglich.“

Nach einer Pause mit Gelegenheit zum persönlichen Austausch und reichhaltigem Buffet, blieb noch Zeit, um auf die individuellen Fragen und Erfahrungen der Zuhörerinnen einzugehen. Die interessanten Impulse von Referentin Härtl haben sicherlich in der ein oder anderen Besucherin noch nachgeklungen.