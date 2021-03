Weiterer Förderzuschuss für die Kindertagesstätte in der Hügelstraße in Kehlen

In der nichtöffentlichen Sitzung des Gemeinderates vergangene Woche konnte Kämmerer Simon Vallaster positive Neuigkeiten verkünden: Für den Bau der Kindertagesstätte in der Hügelstraße konnte die Gemeinde einen Zuschuss in Höhe von 545 600 Euro erreichen.

Die Fördersumme vergab das Land im Rahmen des Investitionsprogramms des Bundes 2020 bis 2021 zur Kinderbetreuungsfinanzierung, heißt es in der Pressemitteilung der Gemeinde. Die Landesregierung hatte das Programm im Herbst aufgrund des bestehenden Kinderbetreuungsbedarfs neu aufgelegt, um so den Ausbau von Betreuungsangeboten in Kitas weiter voranzutreiben. Die Gemeinde bewarb sich im Dezember 2020 und erhielt Ende Februar 2021 die Zusage für die anteilige Finanzierung des Kita-Neubaus in Kehlen.

Simon Vallaster wies in seinem Bericht darauf hin, dass dies der zweite Zuschuss für das Gebäude sei, den die Gemeinde erhält. So konnten bereits im Sommer 2020 350 000 Euro aus dem Ausgleichsstock des Landes akquiriert werden. „Für den Bau der Kita wurden Gesamtkosten in Höhe von 4,3 Mio. Euro veranschlagt. Diese beiden Förderungen von insgesamt knapp 900 000 Euro entlasten die Haushaltsplanungen für 2021 sehr“, freute sich der Kämmerer und bedankte sich bei seinen Kolleginnen und Kollegen aus dem Bauamt, der Finanzverwaltung und dem Bereich Bildung und Betreuung, die sich noch kurz vor Weihnachten um den umfangreichen Förderantrag bemüht hatten. Bürgermeisterin Elisabeth Kugel ergänzte: „Dieser Zuschuss nimmt Druck von den aktuellen Haushaltsberatungen und so haben wir mehr Luft für andere Investitionen. Selbst wenn mittlerweile klar ist, dass es um die Gewerbesteuereinnahmen nicht ganz so schlecht bestellt ist wie ursprünglich angenommen, tut uns jede zusätzliche Einnahme in der aktuellen Situation gut.“ Die Bürgermeisterin begrüßte, dass die Kommunen bei der Umsetzung der gesetzlichen Ansprüche im Betreuungsbereich nicht völlig allein gelassen würden, sondern Bund und Land durch die Anteilsfinanzierung ein wichtiges Zeichen setzten.

Laut Fördermitteilung ist der Zuschuss zweckgebunden und darf für die Schaffung von 20 Betreuungsplätzen im U3-Bereich und für 40 Betreuungsplätze im Ü3-Bereich in der Kindertageseinrichtung in der Hügelstraße sowie für die Ausstattung der dortigen Küche verwendet werden.

Die Baumaßnahmen sind aktuell im Zeitplan, wodurch die Gemeinde Meckenbeuren weiterhin mit dem Bezug des Gebäudes zu Beginn des Kindergartenjahres im Herbst 2021 rechnet. Dafür kalkuliert die Verwaltung mit rund 20 Krippen- und 50 Kindergartenplätzen, die in zwei U3- und zwei Ü3-Gruppen aufgeteilt werden sollen.