Weitere Lagerhalle am Flughafen

Eine Rabattaktion hat am Donnerstag in Ertingen kurzzeitig für ein Verkehrschaos gesorgt. An der neuen HEM-Tankstelle im Gewerbegebiet konnten die Autofahrer für eine Stunde ihre Tanks günstig vollmachen. Der Treibstoff kostete von 9 bis 10 Uhr nur 99 Cent den Liter.

Diese Aktion wurde einen Tag vorher breit gestreut – und hat dementsprechend viele Sparwillige angelockt. „Es war sehr viel los“, sagt die Pächterin der Tankstelle, Rabiya Özkan.