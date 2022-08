Weihung der Kräutersträuße

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Trotz leichtem Regen sind viele Besucher nach Hungersberg gekommen zur Andacht und Weihe der Kräutersträuße mit dem Pater Alfred Tönnes. In der Andacht ging Pater Alfred auf die Gottesmutter Maria ein und übertrug ihr Wirken auf die heutige Zeit. Im Anschluss segnete er die mitgebrachten Kräuterbuschel sowie die vielen Kräutersträuße, die im Anschluss gegen eine Spende abgegeben wurden. Pünktlich zum Schlusslied strahlte die Sonne und so konnte der anschließende gemütliche Hock stattfinden. Mit toller Blasmusik von „Schippe 7“ ließen die Besucher den gelungen Abend bei guter Verpflegung noch lange nachwirken. Der Gesamterlös des Abends geht an den Verein „Musik hilft Menschen der Region Bodensee-Oberschwaben e.V.“ um damit Kindern in Not und schwieriger Lebenssituation zu helfen, so Vorsitzender Bernhard Wagner. Er bedankte sich bei allen Helfern, Besuchern, Pater Alfred und seinem „Gehilfen“ sowie Martina und Monika Saupp für den Blumenschmuck und die vielen Kräutersträuße, und nicht zuletzt bei der jungen Blasmusikformation „Schippen 7“ für die tolle Musik über den gesamten Abend.