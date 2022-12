Weihnachtsmusik geht in Meckenbeuren in 39. Auflage

Sie ist ein gerne wahrgenommener Brauch: Die traditionelle Weihnachtsmusik stets am Stephanstag, 26. Dezember. In diesem Jahr beginnt sie um 17 Uhr in der Pfarrkirche St. Maria. Die Meckenbeurer Chöre und Instrumentalgruppen laden wiederum dazu ein und freuen sich nach der Corona-Zwangspause auf viele Besucher.

Als Konzertgemeinschaft gestalten alle örtlichen Musikgruppen diese Musikstunde als weihnachtliches Festkonzert. Dabei erklingen Akkordeon-Musik, Chorwerke und Trompete mit Orgelmusik sowie feine Harfenklänge und – etwas moderner noch – Saxophone.

Das etwa einstündige Programm ist breit gefächert mit alten und neuen Advents- und Weihnachtsweisen, die vielen vertraut sind – so die Ankündigung, die eine weihnachtlich-besinnliche Stunde an der Krippe verspricht.

Der Eintritt ist frei. Um eine Spende zugunsten karitativer Einrichtungen wird gebeten.