Weihnachtsmusik am Stefanstag erlebt ihre 38. Auflage

In ihre 38. Auflage geht die Meckenbeurer Weihnachtsmusik, die am Stephanstag, 26. Dezember, ab 17 Uhr in der Pfarrkirche St. Maria erklingt.

Traditionell veranstalten Meckenbeurer Chöre und Instrumentalgruppen am zweiten Weihnachtstag diese Meckenbeurer Weihnachtsmusik – folgende Mitwirkende gestalten als Konzertgemeinschaft diese Musikstunde als weihnachtliche Festkonzert: das Akkordeon-Orchester Meckenbeuren, der Da Capo Chor, der Kirchenchor St. Maria, MuhaCello – Mundharmonika+Cello, das Gitarren-Trio der Musikschule, stets unterstützt von Margret Baumann an der Orgel.

Das etwa einstündige Programm ist breit gefächert. Es umfasst alte und neue Advents- und Weihnachtsweisen, die den Zuhörern teilweise sicher vertraut sind und zusammen für eine weihnachtlich besinnliche musikalische Stunde an der Krippe bürgen.