Weihnachtskrippe schmückt die Kirche St. Verena

Messner Paul Brugger hatte eine Idee: Für die Kehlener Kirche St. Verena eine Weihnachtskrippe erstellen. Umgesetzt wurde das Projekt 1996. Seither schmückt die Krippe die Kirche jedes Jahr zu Weihnachten. Dabei kamen die heiligen drei Könige erst ein Jahr später dazu.

Die Vorarbeit hatte Paul Brugger schon über das Jahr geleistet. Es wurden mehrere Personen angesprochen, die gerne ihre handwerklichen und kreativen Fähigkeiten einbringen sollten, heißt es in der Pressemitteilung. Die Krippenlandschaft ist auf einer kreisrunden Platte dargestellt. Beginnend von der Schöpfung mit Adam und Eva im Paradies, dann die Menschwerdung Jesu über Kindheit und heilige Familie bis zum Kreuzestod Jesu, sollte alles im Kreis enden.

Die Konstruktion des Aufbaus ist groß und stabil ausgefallen. Die Figuren sind in Stationen aufgestellt und im Untergrund verankert. Die bekleideten Figuren haben Köpfe und Hände, die aus Holz einem Künstler aus Egg-Großdorf im Bregenzer Wald geschnitzt sind. Die Figur selbst hat einen ausgestopften Leib. Hände und Füße aus starkem Draht sind mit Stoffstreifen umwickelt. Die der Weihnachtsgeschichte und dem Leben Jesu nachempfundene Bekleidung wie die Kopfbedeckung und die Schuhe wurden in Handarbeit hergestellt. Dabei wurden natürliche Formen und Farben, ausgewählt. Die Krippenlandschaft sei in mehreren Jahren gewachsen, so die Kirchengemeinde. Im ersten Jahr waren nur die heilige Familie mit Ochs, Esel, Engel und wenigen Hirten beim Jesuskind sowie die Figuren der Verkündigung und aus der Kindheit Jesu in der Krippe vorhanden. Die heiligen drei Könige kamen ein Jahr später dazu und haben dann die ganze Krippe vervollständigt. Die vergangenen 23 Jahre haben die Messner und viele Helfer den Auf- und Abbau mit viel Einsatzbereitschaft erledigt.