Weißwurstfrühschoppen weist Musiknachwuchs den Weg

„Da steckt viel Arbeit drin“, so hat Heinrich Haas die „gemeinsame Jugendmusik“ unter Leitung von Johanne Clavet gelobt. Die jungen Blasmusiker, die aus Brochenzell, Ettenkirch, Kehlen und Meckenbeuren kommen, eröffneten mit bekannten Melodien wie „Staying Alive“ oder „YMCA“ schwungvoll den Weißwurstfrühschoppen in der Karl-Brugger-Halle in Kehlen. Mehr als zweieinhalb Stunden spielten drei Nachwuchsorchester am Sonntag auf – und sorgten für Stimmung in der gut besuchten Festhalle.

Schon um 10.30 Uhr ließen sich die Fans und Schlachtenbummler der gemeinsamen Jugendmusik leckere Weißwurst oder ein paar Wienerle schmecken und erfreuten sich an der Musik.

Für die gemeinsame Jugendmusik gibt es jetzt Verstärkung. Elf junge Blasmusiker steigen vom Vororchester der Musikschule in die gemeinsame Jugendmusik auf (siehe Kasten). Zudem spielen Marie Nöbauer, Tobias und Manuel Mayer künftig in diesem Ensemble mit. Für viele Instrumentalisten der Jugendmusik war es aber auch das Abschiedskonzert.

21 Ensemblemitglieder spielen künftig im gemeinsamen Jugendblasorchester. Das brachte (noch in alter Besetzung) ab 11.15 Uhr mit zackig gespielten Hits die Besucher zum Mitklatschen. Gekonnt ließ das von Carina Wielath geleitete Orchester variantenreiche Stücke mit lauten und leisen Tönen, schnellen und getragenen Passagen erklingen. Mit anhaltendem Applaus ließen die Zuhörer das Jugendblasorchester erst nach einer Zugabe von der Bühne.

Der Inhaber der Losnummer 123, der bei der Tombola gezogen wurde, darf sich auf ein ganz persönliches Ständchen vom Jugendblasorchester freuen.

Von hier aus führt der Aufstieg 15 Nachwuchsmusiker in die Ensembles ihrer Musikvereine. Selina Ströbele, Maximilian Nold, Johannes Probst, Katharina Wurster, Tobias Karcher, Tim Vögele, Anna Kühnle, Elena Rauch, Marius Jonasson, Felizian Stocker, Christian Haas, Dominik Frei, Sefanie Haas, Laura Nunnenmacher und Maike Kösler spielen künftig bei den Erwachsenen mit.

Dass auch ein Vororchester schon einen ganzen Saal mit Blasmusik füllen kann, bewiesen zum Schluss die jungen Talente der Musikschule. Die begeisterten Eltern sparten besonders bei bekannten Stücken wie „California Dreaming“ und dem als Abschlusshymne vorgetragenen „Final Countdown“ nicht mit Applaus.

Die jungen Musiker aus der Gemeinde Meckenbeuren bilden sich fleißig fort. 25 Nachwuchstalenten wurde in der Karl-Brugger Halle das Leistungsabzeichen D1 verliehen. Elf junge Instrumentalisten durften sogar das Leistungsabzeichen D2 in Empfang nehmen (gesonderter Bericht folgt).

Zum Schluss wurde es dann noch einmal richtig eng auf der Bühne. In einem vielstimmigen Finale verabschiedeten sich alle Musiker unter der Leitung von Carina Wielath gemeinsam mit „Wonderful World“ von den Besuchern in der Karl-Brugger-Halle.

BLICK

Nachwuchsmusiker machen Karriere

Sie steigen vom „Bläserspielkreis“ ins „Vororchester der Musikschule“ auf: Lara Schäfer (Querflöte); Elenor Pechar, Anton Vöhringer, Mira Böhme (Klarinette); David Fink (Saxophon); Luis Bachmann (Trompete); Julius Kimpfler, Johannes Baumann, Luan Schäfer (Posaune); Sascha Vonbach (Euphonium).

Sie steigen vom „Vororchester“ in die „Gemeinsame Jugendmusik“ auf: Amelie Badent, Anne Keckeisen (Querflöte); Anja Baumann, Hannah Sauter, Monika Söll (Klarinette); Kiruna Caminos (Saxophon), Antonio Esposito, Marie Blaser (Trompete); Leander Pechar (Posaune); Elia Pröschel und Marcel Sauter (Schlagzeug).

Sie steigen von der „Gemeinsamen Jugendmusik“ in das „Gemeinsame Jugendblasorchester“ auf: Daniela Blersch, Patricia Meier, Lena Nunnenmacher (Querflöte); Anna Blaser, Lina Federici, Pia Jocham, Stefanie Münzer, Marie Wagner (Klarinette); Christoph Deutelmoser, Johannes Ehrmann, Sophia Kühnle, Ruwen, Schmidt, Anna Weißenrieder (Saxophon); Emilia Heilig, Julian Schwarzenbacher (Trompete); Luis Hobe, Laurenz Spöcker (Posaune); Julia Abt (Tenorhorn); Daniel Geßler (Tuba); Daniel Marschall, Lars Osswald (Schlagzeug).