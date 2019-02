Weiße Rosen zum Zeichen der Wertschätzung

Brochenzell (wa) - Als Zeichen der Wertschätzung und des Dankes hatten der Kirchengemeinderat von St. Jakobus sowie Pfarrer Josef Scherer die Mitarbeiter der Gemeinde zu einem Fest eingeladen.

Pfarrer Josef Scherer verwies in seiner Rede auf das Evangelium vom Senfkorn, das Frucht bringt. Alle seien gefordert, es zu gießen mit dem Wissen, dass einer uns auf diesem Weg begleite. Wichtig sei auch die Zusammenarbeit der einzelnen Gruppen miteinander, wie auch der drei Kirchengemeinden in der Seelsorgeeinheit. Er drückte seine Freude darüber aus, dass das Sternsingerteam durch die drei ehemaligen Ministrantinnen Tamara Keller, Ramona Öhs und Annabel Rilling fortgeführt wird, heißt es in einem Schreiben der Pfarrgemeinde.

Der stellvertretende Vorsitzende des Kirchengemeinderats, Norbert Hensel, sagte, dass die Kirchengemeinde durch die vielen Ehrenamtlichen leben würde, die auf vielfältige Weise ihre unterschiedlichen Fähigkeiten und Talente einbrächten. Er begrüßte auch das gut gelungene Zusammenspiel zwischen den Ehrenamtlichen und den Hauptamtlichen.

Es wurden zahlreiche neue Mitarbeiter begrüßt: die neue Jugendreferentin Beate Jacobs, Evelyn Näther, die für das Gemeindehaus zuständig ist, Elisabeth Wohner als Ansprechpartnerin für das Altenheim St. Josef sowie Regina Ehrhardt im Seniorenteam. Die Familie Vonbach packe immer dann an, wenn Hilfe erforderlich sei, außerdem studiere Silke Vonbach seit Jahren den Kindertanz beim Gemeindefest ein.

Es gab zahlreiche Ehrungen für zehnjährige Mitarbeit. Seit zehn Jahren arbeitet Rita Bieger-Klettner beim Kontaktcafé, und im Seniorenteam sind Christine Jäger, Elisabeth Kuhn, Petra Pröbstel-Schultheis, Heidi Sauter, Gabriele Schön sowie Elisabeth Klein ebenso lange dabei.

Auch einige ehrenamtliche Mitarbeiter wurden bei der Feier verabschiedet. Diakon Josef Friedel hat 13 Jahre lang die Gottesdienste im Altenheim St. Josef geleitet. Monika Reitz-Hehl und Marija Vesenjak führten mehr als zehn Jahre das Kindergottesdienstteam und riefen die Krippenfeier ins Leben. Ursula Schupp betreute 13 Jahre das Gemeindehaus und Petra Büchele war 33 Jahre Kommunionhelferin.

Musikalisch begleitete Erich Brielmaier das Fest an der Klarinette. Abgerundet wurde der Abend mit einer Diaschau über den historischen Rosenkranzaltar, der vor 200 Jahren aus dem Bestand des aufgelösten Dominikanerinnenklosters Löwental in die Brochenzeller Kirche gerettet werden konnte. Auch in diesem Jahr brachten die Ministranten den Mitarbeitern den Nachtisch.