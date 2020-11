Wegen Corona: Informationen zu „Meckenbeuren 2035“ nun im Internet und den Gemeindenachrichten

Die Bürger sollen mitreden und sich informieren: Im Rahmen des Projekts „Gemeindeenwicklungskonzept Meckenbeuren 2035“ geht die Gemeinde nun den nächsten Schritt und informiert in einer vierteiligen Reihe auf ihrer Webseite sowie in den aktuellen Gemeindenachrichten über die Ergebnisse der Bürgerbefragung. Diese Befragung startete im Mai und konnte entweder in Papierform oder auch per Onlinefragebogen beantwortet werden. 4000 zufällig ausgewählte Bürger konnten bis zum 22. Juni daran teilnehmen. Das schreibt die Gemeinde Meckenbeuren in einer Pressemitteilung.

Seit ihrem Amtsantritt war es Bürgermeisterin Elisabeth Kugel ein zentrales Anliegen, für die Entwicklung der Gesamtgemeinde Meckenbeuren ein umfassendes und zukunftsfähiges Konzept zu erarbeiten. Ende 2019 beschloss der Gemeinderat, das Planungsbüro Reschl aus Stuttgart mit der professionellen Erarbeitung eines Gemeindeentwicklungskonzeptes für Meckenbeuren zu beauftragen, bei dem der Gemeinderat, die Bürgerschaft und die Gemeindeverwaltung intensiv zusammenarbeiten, um in einem gemeinsamen Prozess Ziele, klare Leitlinien und ein gesundes Selbstbewusstsein für Meckenbeuren zu entwickeln.

Seit der ersten Vorstellung des Gemeindeentwicklungskonzepts beim Bürgerempfang im Januar konnten im Laufe des Jahres 2020 die Bestandsanalyse der Gemeinde, die repräsentative Bürgerbefragung und die Klausurtagung des Gemeinderats stattfinden.

Der nächste Schritt sollte nun der Dialog mit den Bürgern sein, um einerseits die Befragungsergebnisse zu präsentieren, und andererseits im direkten Austausch mit den Bürgern Anregungen zu vertiefen und konkrete Ideen zur Gemeindeentwicklung zu erarbeiten, heißt es weiter in der Pressemitteilung. Dieser Dialog kann aufgrund der Corona-Pandemie derzeit jedoch nur bedingt stattfinden, heißt es weiter. Daher informiert die Gemeinde nun zunächst im Rahmen einer vierteiligen Informationsreihe über die Ergebnisse der Bürgerbefragung und entwickelt für das Jahr 2021 weitere Beteiligungsformate und -methoden.

Die Inhalte der vier Veranstaltungen sind zunächst ein Video mit einem Grußwort der Bürgermeisterin und Informationen zum Gemeindeentwicklungsprozess insgesamt. Am Samstag, 28. November, stehen Informationen zu Verfahren und Rücklauf, zu Lebensbedingungen und Identität im Mittelpunkt. Um Soziales, Freizeit, Städtebau und Mobilität geht es im dritten Teil, der am Samstag, 5. Dezember, veröffentlicht wird. Der vierte Teil vom Samstag,, 12. Dezember, umfasst die Bereiche Wohnen, Arbeiten, Kommunale Verwaltung sowie eine Zusammenfassung der Ergebnisse.

„Nichts hätten wir lieber getan, als Ihnen die Ergebnisse der Bürgerbefragung bei einer Informationsveranstaltung live zu präsentieren und direkt mit Ihnen ins Gespräch zu kommen“, betont Bürgermeisterin Elisabeth Kugel in ihrem Video. Es sei von zentraler Bedeutung, mit Bürgern darüber zu sprechen, wo Stärken liegen, auf was die Gemeinde Wert legen will und welches Potential Meckenbeuren hat, schließt die Mitteilung.