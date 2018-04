Weg an der Hauptstraße ab 4. Mai wieder frei befahrbar

Den Radfahrern und Fußgängern im Ortskern ist sie ein Begriff – die Baustelle an der Hauptstraße, Höhe Abzweigung in die Tettnanger Straße, gegenüber vom Asia Imbiss. Nimmt sie doch seit Monaten den Gehweg zur Hälfte in Beschlag. Bereits im Februar hatte Karl Gälle im Gemeinderat auf die Baustelle an der Bundesstraße nahe Maler Schwarzenbacher hingewiesen, an der zuvor längere Zeit die Behelfsampel gestanden hatte. „Da tut sich seit Wochen nichts“, so Gälles damalige Beobachtung, die immer noch gilt – wie auch die Erfahrung, dass der Geh- und Radweg nur erschwert nutzbar ist.

Auf SZ-Anfrage im Landratsamt verwies Pressesprecher Robert Schwarz darauf, dass es in diesem Bereich eine Vielzahl an Arbeitsstellen gab, unter anderem in Sachen Glasfaser von diversen Unternehmen. Weiter teilt er mit: „Gleichzeitig wurde der Neubau in der Ecke Tettnanger Straße / Hauptstraße fertiggestellt. Hierzu mussten teilweise Baustellen eingestellt oder auf einen späteren Zeitraum verschoben werden. Die angesprochene Baustelle soll laut der Baufirma bis zum 4. Mai fertiggestellt werden. Die verkehrsrechtliche Anordnung gilt dementsprechend bis 4. Mai.“