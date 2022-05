Was können wir bewegen zum Klima- und Umweltschutz?

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Der Katholische Deutsche Frauenbund hat sich die Bewahrung der Schöpfung auf die Fahne geschrieben und lud zu dem Vortrag/Workshop ein, der am Donnerstag, 5. Mai im Gemeindehaus St. Maria Meckenbeuren stattfand. Manuel Schiffer vom BUND Ravensburg-Weingarten teilte mit uns Ideen, Empfehlungen, Anregungen und Tipps zur Umsetzung, um den Klima- und Umweltschutz in unsere persönliche Lebenswelt zu integrieren. Jede/r von uns hat es in der Hand, einen individuellen Beitrag für die Zukunft zu leisten. Unter www.bund-ravensburg.de können Informationen zu bestimmten Themenbereichen erhalten werden: Amphibienschutz – Blühprojekte – Regionalstrom – Baumpatenschaften – Umweltbildung – geführte Exkursionen in die Natur zu bestimmten Tierarten (zum Beispiel Vögel, Biber, Weißstörche) und vieles mehr. Außerdem gibt es auch in Meckenbeuren einen BUND-Ortsverband, der sich über weitere Unterstützer sehr freut – mehr dazu im Internet.

In mehreren Gruppen erarbeiteten die Zuhörer – hoffentlich in unserer Gemeinde umsetzbare – Umweltprojekte, wie zum Beispiel Gehweg- und Straßenbeleuchtung, bessere Radwege, erweiterter Stand des Eine-Welt-Handels auf dem Wochenmarkt, Photovoltaikanlage auf dem Kindergartendach mit kindgerechter Infotafel, Transportmöglichkeiten zur Vermeidung des Autos, Thematisierung der Mülltrennung in Gruppen/Vereinen … die Ideen sprudelten nur so. Danke an alle für den interessanten Abend!