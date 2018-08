Warum die Bücherei nun kleine Figuren verleiht

Die Gemeindebücherei Meckenbeuren ist in diesem Jahr genauso gefragt wie im Vorjahr, schätzt deren Leiterin Judith Tinnacher. Demnach hätte es bislang rund 30 000 Ausleihen gegeben. Nach der Sommerpause startet die Einrichung in die zweite Jahreshälfte. Eine Neuerung ist, dass die Bücherei ab Dienstag auch kleine Figuren verleihen wird – und die haben es in sich. Kernstück des neuen Angebots ist ein kleiner quadratischer Würfel mit einem eingebauten Lautsprecher. Damit können Kinder Geschichten völlig neu erleben, schwärmt Tinnacher. Das „Tonies“ genannte System funktioniert so: Figuren, die aussehen wie die Charaktere von Geschichten werden auf den Würfel gestellt. Dieser lädt sich dann aus dem Internet die entsprechende Geschichte als Hörbuch herunter und beginnt dann mit dem Vorlesen. Solange die Figur aus Gummi auf dem Würfel steht, läuft auch die Geschichte, sagt Tinnacher. Die Bücherei verleiht nun die verschiedenen Figuren an ihre Kunden. Sieben Stück hat sie im Angebot. Den Würfel selbst müssen die Kunden allerdings zu Hause haben. 80 Euro kostet dieser.

Stark im Kommen ist in der Gemeindebücherei außerdem die sogenannte Onleihe, bei der zum Beispiel E-Books ausgeliehen werden können. 100 Meckenbeurer haben im Juli das Angebot genutzt und mehr als 500 Artikel ausgeliehen und heruntergeladen. „Das werden immer mehr“, sagt Tinnacher. Im vergangenen Jahr waren es noch 75 Nutzer. 19 000 Medien gibt es in der digitalen Onleihe Bodensee-Oberschwaben. Tinnacher stört, dass Verlage sich bislang weigern, Bestseller direkt nach deren Veröffentlichung für die Onleihe freizugeben. Das geschehe bislang mit einer Verzögerung von rund sechs Monaten, so Tinnacher. „Aber wir haben natürlich das Buch in der normalen Bücherei“, sagt sie.

Noch in diesem Jahr soll außerdem ein neues System für die reguläre Bücherei aufgespielt werden, so Tinnacher. Dann werde die jahrzentealte Software auf den neuesten Stand gebracht und es gebe keine Verzögerung mehr zwischen den Ausleihen in der Bücherei und den Angaben zum Bestand online.

Eines der größeren Projekte, das in diesem Jahr bislang über die Bühne gegangen ist, war die Teilnahme der Bücherei an der Ferienaktion für Kinder, Mini-Mecka. „Das war toll“, sagt Tinnacher und erzählt, dass viele Teilnehmer in ihrer Mittagspause zu Büchern gegriffen hätten, die das Team bereitgestellt hatte. „Obwohl die Kinder so viel zu tun hatten“, sagt Tinnacher.

Sie selbst ist übrigens gerade begeistert von dem Buch „Das Feld“ von Robert Seethaler. Darin gehe es um die Bewohner eines Dorfes, die auch nach dem Leben noch auf vielfältigste Weise miteinander zu tun haben. „Das ist witzig ohne Ende“, sagt Tinnacher und lacht herzlich.